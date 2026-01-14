美持亚美尼亚和平走廊74%股权 引进稀土与关键矿物

（法新社华盛顿13日电） 华府今天宣布，亚美尼亚将把境内一条连接敌对国家亚塞拜然两个区域的陆地走廊将近3/4股权交给美国持有。美方表示，预期这项安排可带来财务利益，同时承诺尊重亚美尼亚主权。

美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）在华盛顿会晤亚美尼亚外交部长米尔佐扬（Ararat Mirzoyan）时，说明了这项计画的架构。

亚美尼亚于2023年遭亚塞拜然取得压倒性军事胜利并结束长期冲突后，亚美尼亚政府同意上述计画。

美国之前提议开发一条走廊，连接亚塞拜然本土与其飞地纳希契凡（Nakhchivan）。纳希契凡与亚塞拜然本土无直接陆路相连，但与亚塞拜然的重要盟友土耳其接壤，而亚美尼亚正位于亚塞拜然两块领土之间。

按川普政府一贯作风，这条走廊以川普命名，称为「国际和平繁荣的川普路线」（Trump Route for International Peace and Prosperity, TRIPP）。川普也将亚美尼亚与亚塞拜然列为他所宣称结束多场战争后的和平受益者。

卢比欧与米尔佐扬会谈后，美国国务院公布这项计画架构，表示亚美尼亚将在新成立的「TRIPP开发公司」（TRIPP Development Company）中，让美国持有74%股权，其余股权由亚美尼亚保有。

这家公司将建立一个结合两国政府的企业架构，负责开发经这条走廊的铁路与公路运输路线。

根据计画，公司目标之一是「为美国初期投入资金带来财务回报，或为美国政府及美国企业创造其他经济利益」。

这项计画将为美国投资开启新市场，并加快贸易速度，「将原物料、关键矿产与稀土金属引入美国市场」。

卢比欧会谈时表示：「TRIPP安排将成为全球典范，展示如何在不质疑或削弱主权与领土完整下，对外开放经济活动与创造繁荣。」

部分美国决策者希望这条走廊也能削弱俄罗斯的影响力。

俄罗斯长期是亚美尼亚的盟友，但许多亚美尼亚人对莫斯科深感不满，认为俄罗斯因深陷乌克兰战争，未能阻止亚塞拜然在2023年的军事胜利。（编译：徐睿承）