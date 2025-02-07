美新任司法部长解散外国影响任务小组

afp_tickers

3 分钟

（法新社华盛顿6日电） 美国司法部正针对在美运作的外国利益缩减监管力道，已停止一项法律的刑事执法。这项法律被用来打击那些试图代表外国政府影响政治和选举的不法分子。

美国司法部长邦迪（Pam Bondi）昨天在寄给员工的备忘录中表示，她已经解散专门调查违反「外国代理人登记法」（FARA）行为的外国影响任务小组（Foreign Influence Task Force）；这项法律要求此类代理人向美国当局登记。

她说，做出这一决定是为了「释放资源以应对更急迫的优先事项，并终结进一步武器化和滥用检察官裁量权的风险」。

邦迪并未进一步阐述，但共和党极右派阴谋论者曾指控政府滥用「外国代理人登记法」不公平地针对川普2016年竞选总干事曼纳福特（Paul Manafort）等政治活动人士。曼纳福特在有关俄罗斯影响2016年美国大选的调查中被起诉。

昨天宣誓就职的邦迪，也解散了成立于2022年、旨在执行对俄罗斯制裁的盗贼缉捕行动特别小组（Task Force KleptoCapture）。

莫斯科广泛被指控试图干预2016年大选以有利于川普，最终川普成功当选。尽管美国情报机构的调查结果显示俄罗斯干预美国总统大选，俄罗斯依旧否认与这起丑闻有关。

「外国代理人登记法」也被用来追究川普的首任国家安全顾问佛林（Mike Flynn）与前民主党籍联邦参议员梅南德兹（Bob Menendez）的责任。佛林向美国联邦调查局（FBI）撒谎，隐瞒与俄罗斯的接触；梅南德兹因受贿和未依法登记为埃及的外国代理人，今年1月被判入狱。