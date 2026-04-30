美最高法院重大裁决 限缩以种族为由划分选区

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（法新社华盛顿29日电） 美国联邦最高法院今天以6比3，裁定废除路易斯安那州第2个以非裔选民占多数的选区图，形同削弱「投票权法」的关键条款，恐稀释少数族裔选民影响力，对川普政府是一大胜利。

最高法院目前拥有6比3的保守派多数，今天的裁定书由大法官阿利托（Samuel Alito）执笔，另外5名保守派大法官均加入。

阿利托指出，「投票权法」不能作为本案运用种族因素的理据，主张第2条款并未强迫各州在划分选区时，必须以种族作为主要依据。

这项裁定代表法院对于防止种族歧视与遵守宪法平等保护保障之间如何取得平衡的解释，出现重大转变，选区重划时考量种族因素的门槛已然提高。

另有3名自由派大法官提出异议，大法官凯根（Elena Kagan）警告，这项裁定影响甚广，恐放任各州在缺乏法律救济的情况下，「系统性地稀释少数族裔公民的投票权」。

这起案件起因于美国2020年人口普查后，重新绘制的选区图。路易斯安那州有1/3为非裔人口，但在当地6个选区中，以非裔选民占多数的选区仅1个，被控稀释了少数族裔的投票影响力，促使当局在新版选区图中，新增第2个以非裔选民占多数的选区。