美盼中国扮演更积极角色 中东战况最新发展一次看

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（法新社巴黎13日电） 美国与以色列联手攻打伊朗进入第75天，美国总统川普在北京与中国国家主席习近平举行美中高峰会，国务卿卢比欧会前表示，美国希望中国在结束美伊战争方面扮演更积极的角色。

以下是法新社汇整的中东战争最新情势。

●美国希望中国在伊朗议题上「更积极」

在攸关重大利益的美中高峰会于北京登场前，美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）表示，美国希望中国在结束伊朗战争方面扮演更积极的角色。

卢比欧在今天播出的福斯新闻（Fox News）专访中表示：「我们希望能说服他们发挥更积极的作用，促使伊朗放弃他们目前在做的事，以及正在波斯湾企图采取的行动。」

美国总统川普与中国国家主席习近平在北京会晤时，将着手解决导致这两大强权分歧的棘手议题，而伊朗、贸易与台湾都将是讨论的重点。

●阿联否认尼坦雅胡访问报导

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）办公室表示，尼坦雅胡曾在伊朗战争期间与阿拉伯联合大公国总统穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan）举行「秘密」会谈，并称「这次访问标志着以色列与阿联关系的历史性突破」。

在战争期间遭伊朗攻击次数多于其他国家的阿联，并未直接否认这类访问，只是提及有关访问的「传闻」。阿联外交部表示：「阿联否认有关以色列总理尼坦雅胡据称访问阿联，或在国内接待任何以色列军事代表团的报导。」

●黎巴嫩称以色列空袭造成22人丧生

黎巴嫩卫生部表示，以色列今天加强对黎巴嫩的空袭，造成22人丧命，其中包括8名孩童，多起致命攻击发生在贝鲁特（Beirut）以南地区。

黎巴嫩国家通讯社（National News Agency）表示，以色列的空袭轰炸黎巴嫩南部与东部约40处地点。

●伊朗威胁科威特

伊朗外交部长阿拉奇（Abbas Araghchi）指控科威特在波斯湾袭击一艘伊朗船只并逮捕4名伊朗公民，他说德黑兰有权对此做出回应，并呼吁科威特释放这4人。

阿拉奇在社群平台X上写道：「科威特显然试图挑起纷争，非法攻击一艘伊朗船只，并在波斯湾逮捕我们的4名公民。这项非法行动发生在美国用来攻击伊朗的岛屿附近。我们要求立即释放我们的国民，并保留做出回应的权利。」

●参议院支持川普战争决策

美国联邦参议员以些微差距否决一项限制川普对伊朗发动战争权力的决议案，这是自白宫寻求正式授权的60天期限届满以来，参议员首度对美伊冲突进行表决。最终表决结果为50票对49票。

●黎巴嫩逾万户民宅受损

黎巴嫩国家科学研究委员会（National Council for Scientific Research）主席表示，自以色列与真主党（Hezbollah）之间的战争达成停火以来，黎巴嫩已有超过1万户房屋受损或遭摧毁。 主席阿布杜拉（Chadi Abdallah）在记者会上说：「自达成目前的停火以来…我们看到有5386户住宅遭完全摧毁，另有5246户住宅受损。」

●美国批发价格大涨

受到伊朗战争推高能源成本影响，美国4月批发价格大幅上涨，创下3年多来最大的12个月涨幅。

美国劳工统计局（Bureau of Labor Statistics）表示，截至4月的过去12个月内，生产者物价指数（PPI）上涨6%，这是自2022年12月以来的最高水准。