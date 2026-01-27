美移民执法再夺人命 德总理：暴力程度令人担忧

（法新社汉堡26日电） 针对美国联邦移民官员在明尼阿波利斯市（Minneapolis）执法时开枪，造成第2起公民死亡事件，德国总理梅尔茨今天表示，美国的「暴力程度」实令人担忧。

法新社报导，梅尔茨（Friedrich Merz）表示：「我认为美国当局现在必须认真调查：到底是否有必要开枪…相关执法人员是否真的遭遇威胁。」

他又道：「无论如何我必须说，美国这种暴力程度令人担忧。这种说法算是委婉了。」

德国外交部今天稍早警告前往美国旅行的德国民众，鉴于明尼阿波利斯市等美国城市所发生的「移民与安检单位之间的暴力冲突」，国人赴美旅游时应提高警觉。

川普（Donald Trump）政府在明尼阿波利斯市部署全面打击移民行动，而当地也出现大规模抗议活动，这种情况已为期数周。

不到3周前，移民及海关执法局（ICE）一名官员在明市开枪击毙有3个孩子的母亲古德（Renee Good）。

本月24日，联邦执法人员在明市击毙37岁男护理师普雷蒂（Alex Pretti），有关画面在网路疯传，抗议声浪更为激烈，而前总统柯林顿（Bill Clinton）及欧巴马（Barack Obama）都发话批评，甚至川普的共和党内部也出现批评声音。（编译：纪锦玲）