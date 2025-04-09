美籍学者被控侮辱泰国王室遭到拘捕

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（法新社曼谷9日电） 委任律师告诉法新社，知名美国学者钱伯斯被控侮辱泰国王室，昨天遭到拘捕。外国人因泰国严厉的冒犯君主罪而触法实属罕见。

律师万那法特（Wannaphat Jenroumjit）表示，在泰国教授东南亚政治超过10年的钱伯斯（Paul Chambers）遭到审前羁押，正在等候保释声请的裁定。

万那法特告诉法新社：「他否认这项指控。」

规范冒犯君主罪（lese-majeste）的法律禁止批评泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）和家族成员，违者可处最高15年徒刑，且每项指控可分开量刑。

任教泰国北部纳黎萱大学（ Naresuan University）担任讲师的钱伯斯因一篇与网路讨论有关的文章，今年稍早遭到泰国军方告发。

他上周被告知遭到指控，并且被要求昨天向彭世洛省（Phitsanulok）警察局到案说明。

万那法特说：「我们检查过所有细节，不过被告否认发表过相关言论，我相信他会受到法律保护。」

美国国务院在声明中对于钱伯斯被捕表达「惊讶」，强调「以严肃态度承担协助海外美国公民之责」。

声明指出：「我们长期关注泰国冒犯君主罪的法律实施，本案进一步证实我们的观点有其道理。我们持续敦促泰国当局尊重言论自由。」