美英对伊朗祭新制裁 中东战争最新发展一次看

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（法新社巴黎11日电） 美国与以色列联手攻打伊朗进入第73天，美国与英国对伊朗祭出新制裁，美国总统川普则警告停火协议已「岌岌可危」。以下是法新社汇整的中东战争最新情势。

●美以动向

美国今天对12名个人与实体祭出新制裁，称他们协助销售伊朗石油并运往中国。

此举发生在英国发布独立制裁措施的数小时后，且距离川普预定访问中国仅剩几天。

川普今天表示，与伊朗的停火协议已「岌岌可危」，且为了寻求战争的「全面胜利」，他正考虑重新启动先前被称为「自由计画」（Project Freedom）的荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）海军护航行动。

在美国国内对战争冲击国家经济的压力日益增加之际，川普警告，伊朗在周末拒绝华府要求，意味着本已脆弱的停火协议现在「极其薄弱」。

另一方面，川普表示，随着消费者在伊朗战争后应对飙升的能源价格，他计划暂停徵收联邦汽油税。美国联邦汽油税为每加仑18.4美分，柴油为每加仑24.4美分。

暂停徵收联邦汽油税需要国会通过法案，而川普所属的共和党在参众两院仅占微弱多数。

●伊朗动向

在川普警告中东战争的停火协议岌岌可危后，伊朗国会议长卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）表示，伊朗军队已准备好对「给予任何侵略者教训」。

卡利巴夫在X平台上表示：「我们的武装部队已准备好做出回应，并对任何侵略给予教训。糟糕的战略和糟糕的决定总是导致糟糕的结果，世界已经明白这一点。」

●油价股汇动态

在全球市场方面，今天多数股市走升，而油价则在川普拒绝伊朗结束中东战争的条件后上涨。华尔街三大指数开盘走势平缓，随后在震荡中微幅收高，显示交易员对战争影响不以为意。

沙乌地阿拉伯石油巨擘「沙乌地阿美石油公司」（Aramco）执行长纳瑟（Amin H. Nasser）告诉投资者，中东战争引发了全球最大的能源冲击，即使荷莫兹海峡的封锁很快解除，市场复苏也可能延续至2027年。

他表示：「第一季开始的能源供应冲击是全球经历过最大的一次。如果荷莫兹海峡今天开放，市场仍需要数月的时间才能重新平衡；如果开放时间再延迟几周，那么正常化进程将持续到2027年。」

●其他国家及组织

联合国旨在避免人道危机的工作小组负责人告诉法新社，若不尽快允许肥料通过荷莫兹海峡，数千万人可能面临饥饿。

全球约1/3的肥料通常会通过这个被伊朗封锁的波斯湾关键水道。

联合国专案办公室（UNOPS）执行主任兼该工作小组负责人达席瓦（Jorge Moreira da Silva）在接受法新社采访时表示：「我们还有几周的时间来阻止这场可能发生的大规模人道危机。」