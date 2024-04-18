美英支持以色列 公布制裁伊朗无人机计画

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（法新社华盛顿18日电） 美国与英国今天宣布对伊朗军用无人机计画祭出大范围制裁，以回应伊朗上周末对以色列的攻击。

根据美国财政部，华府的制裁锁定16人和2家公司，他们涉及伊朗的无人航空载具（UAV）计画，以及用于上周末攻击的无人机零组件。

英国政府今天也宣布制裁7名个人与6家公司，因为他们使伊朗能够继续从事「破坏区域稳定的活动，包括直接攻击以色列」。

美国总统拜登发布声明表示：「今天，我们追究伊朗的责任，祭出新的制裁和出口管制措施。」

「如同我在攻击过后那天上午跟七大工业国集团（G7）领袖们所讨论的，我们致力于集体行动，在经济上加强施压伊朗。」

「对于那些让伊朗具备能力或支持伊朗攻击的所有人，我要明确表示：美国致力于以色列的安全。…而且我们不会迟疑，将采取一切必要行动来追究你们的责任。」

伊朗13日晚间首度直接对以色列发动军事攻击，以报复驻叙利亚首都大马士革（Damascus）使馆1日被空袭，造成伊朗伊斯兰革命卫队（Islamic Revolutionary Guard Corps）含2位将领共7人死亡。各界普遍将那次空袭归咎于以色列。

伊朗使用超过300架无人机和飞弹，对以色列发动大规模攻势，但大部分都被以色列及美国、英国等以色列盟国击落，造成的损害轻微。

以色列军事首长矢言回应伊朗的攻击，但官员尚未说明报复的时间或地点。