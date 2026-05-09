美袭伊朗油轮引报复 危及停火协议

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（法新社德黑兰8日电） 美军战机今天轰炸两艘悬挂伊朗国旗的油轮后，引发报复性攻击且动摇脆弱的停火协议。于此之际，美国总统川普宣称正在等待伊朗回覆结束战争的最新提案。

数名伊朗官员指控美国轰炸油轮的举动违反停火协议之外，也妨碍寻求终结冲突的外交努力。

美军中央司令部表示，一架F-18「超级大黄蜂」（Super Hornet）战机今天精准打击两艘位在阿曼湾（Gulf of Oman）的船只，以阻止这两艘船驶往伊朗。阿曼湾是通往能源运输要道荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）的入口。

伊朗军方一名官员告诉当地媒体，伊朗海军「已经回应违反停火的举动，并打击美国的恐怖主义行动」，并称「冲突目前已结束」。

这起最新的事件发生前，荷莫兹海峡一夕之间再度紧张。一名伊朗最高领袖顾问曾经把掌控这片海域比喻为「拥有原子弹」。

美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）8日重申，「无法接受」德黑兰当局掌控这条重要的石油运输要道。

卢比欧在罗马告诉媒体，华府预期当天稍晚收到伊朗针对最新提案的回应，并希望这是「认真的提议」。

而美国总统川普（Trump）随后在白宫补充说道，「我应该会在今晚收到一封信，我们到时候来看看结果如何。」

华府透过巴基斯坦向伊朗提出延长波斯湾停火时间，以便针对美国与以色列10周前因为联手攻击伊朗而爆发的冲突，进行最终和谈。

「伊朗学生通讯社」（ISNA）报导，伊朗外交部发言人贝卡伊（Esmaeil Baqaei）表示，「仍在审查」这项提案。