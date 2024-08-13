美解禁对沙乌地阿拉伯军售 盼利雅德助化解加萨冲突

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（法新社华盛顿12日电） 美国今天证实，将终结拜登政府初期因担忧叶门人权问题而针对沙乌地阿拉伯实施的军售禁令，并恢复向利雅德出售攻击性武器，因为华府希望利雅德在化解加萨冲突中发挥作用。

法新社报导，3年多前，美国下令禁止向沙乌地出售特定类型的攻击性武器，以反对利雅德介入叶门内战时造成大量平民死伤。美国国务院今天宣布，将「依照正常程序，在接获适当国会通知和谘询的情况下」，恢复武器销售。

国务院发言人巴特尔（Vedant Patel）表示，「沙乌地阿拉伯仍是与美国关系密切的战略伙伴，我们期待强化这种伙伴关系。」

拜登于2021年就任总统后，承诺对沙乌地采取强调人权保障的新政策，并立即宣布政府仅会向利雅德提供「防御性」武器。

当时沙乌地所领导、针对伊朗撑腰的「青年运动」（Houthi）叛乱分子的空袭行动估计造成数千名平民丧生，其中包括许多儿童。

然而，自军售禁令实施以来，地缘政治考量已出现显着变化。在美国支持下，联合国斡旋的叶门停火协议在2022年4月生效，大致上维持至今。

巴特尔说，自停火协议以来，「沙乌地阿拉伯从未对叶门发动空袭，叶门的跨境攻击基本上也停止了」。

他指出，「从那时起，沙乌地阿拉伯已履行他们的（停火）协议义务，现在我们也准备好履行我方的义务。」

现在美国、英国和以色列一直在打击叶门「青年运动」相关目标，沙乌地则在一旁作壁上观。

为寻找长期解决方案，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）多次出访沙乌地，商讨一旦利雅德承认以色列，美国将采取的一系列奖励措施。

沙乌地则希望寻求美国的安全保证、武器的持续流通，以及一旦利雅德与以色列实现关系正常化，可望与美国达成民用核协议。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也一直将与沙乌地关系正常化列为优先要务，但利雅德方面宣称，如果巴勒斯坦建国问题未取得进展，该国就无法采取相关行动。