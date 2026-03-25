美解除委驻美使馆制裁 为重启外交铺路

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（法新社华盛顿24日电） 美国财政部今天解除对委内瑞拉驻美国大使馆的制裁，为使馆重启铺路。

美国财政部外国资产管制办公室（Office of Foreign Assets Control）以声明表示，「原先禁止与委内瑞拉驻美使团，及其驻美各国际组织代表团的交易，目前准予进行。」

美国总统川普致力进一步获取委内瑞拉庞大的自然资源，华府与卡拉卡斯在本月稍早表示将恢复外交关系。

委内瑞拉前总统马杜洛（Nicolas Maduro）1月遭美军拘捕后，目前获得川普支持的罗德里格斯（Delcy Rodriguez）接替其职务，成为临时领导人。

川普表示已实际掌控委内瑞拉，并允许马杜洛的副总统罗德里格斯担任临时领导人，前提是她遵循华府路线，尤其是让美国取得委内瑞拉庞大的石油资源。

委内瑞拉驻美国大使馆是2019年在马杜洛命令下关闭，当时美国在富争议的委内瑞拉大选后，宣布马杜洛的领导地位不具正当性。

美国财政部今天的措施是两国关系持续回温的最新迹象，也为委内瑞拉驻美使馆的重新开放预作准备。

自1月以来，美国已放宽对委内瑞拉长达7年的石油禁运，允许部分跨国企业在特定条件下于当地营运。