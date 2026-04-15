美议员吁FIFA支付世足赛交通费 批火车票价飙涨

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（法新社纽约14日电） 有报导称，美国纽泽西州当局计划在今年世足赛期间，将往返纽约市区至比赛场馆的火车票价调涨超过7倍。美国联邦参院民主党领袖舒默呼吁，理应由国际足球总会（FIFA）埋单。

美国运动新闻网站「运动员」（The Athletic）报导，纽泽西交通公司（NJ Transit）打算在今年世足赛期间，将曼哈顿的「宾夕法尼亚车站」（Penn Station）至纽泽西「大都会人寿体育场站」（MetLife Stadium）的来回票价，从12.90美元（约新台币410元）调涨至超过100美元（约新台币3200元）。

美国联邦参议院民主党领袖舒默（Chuck Schumer）今天在社群平台X上表示，FIFA预计将从本届赛事中赚进110亿美元（约新台币3500亿元），「但纽约地区的通勤族和居民却要被迫买单」。

舒默说：「FIFA至少要能确保纽约居民前往球场时，不会在验票闸口被敲竹杠。我要求FIFA出面，支付主办城市与各州的交通费用。」

纽约州长侯可（Kathy Hochul）也在X平台发文批评：「世界杯应尽可能保持亲民，让每个人都能负担得起并参与其中…一段短途火车收费逾100美元，在我看来实在太贵了。」

纽泽西交通公司未立即回应法新社的置评请求。

「运动员」在报导中引述纽泽西交通公司发言人说法称，世界杯期间票价还未定案；报导也引述公司消息人士指出，在大都会人寿体育场举行的8场比赛期间（包括7月19日的决赛），所需的服务成本约为4800万美元（约新台币15亿6000万元）。

纽泽西州长薛瑞尔（Mikie Sherrill）昨天表示，不会把交通费用转嫁到地方纳税人身上，「我们不会让纽泽西纳税人和通勤族，承担世界杯观赛人潮的交通费用」。

世足赛场馆大众运输票价调涨的问题，也出现在波士顿。

麻萨诸塞湾交通运输局（Massachusetts Bay Transportation Authority, MBTA）本月稍早证实，从市区到吉列球场（Gillette Stadium）的往返车票将从20美元（约新台币650元）涨至80美元（约新台币2600元），涨幅达4倍之多。