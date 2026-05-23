美评估发动新空袭 中东战争最新发展一次看

afp_tickers

5 分钟

（法新社巴黎22日电） 美以联手攻打伊朗进入第84天，美媒披露华府正评估对伊朗发动新一轮军事空袭，尽管双方在谈判上取得些许进展，但伊朗官方强调彼此分歧依旧深刻且巨大。

以下是法新社汇整的中东战争最新情势。

●美以动向

美国媒体今天报导，美国正权衡对伊朗发动新的军事打击。

哥伦比亚广播公司（CBS）和新闻网站Axios报导，就在数小时前，美国总统川普曾表示，由于「与政府相关的事务」以及他「对美利坚合众国的热爱」，本周末将不会前往出席儿子的婚礼。

川普表示：「在这个关键时期，对我而言，留在华盛顿特区的白宫非常重要。」

Axios和CBS皆指出，当局目前尚未针对新一轮空袭做出最终决定。

美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）今天表示，美国在与伊朗达成协议方面看到了一些进展，但还需要做更多工作；而伊朗外交部发言人则表示，双方的分歧既深且大。

卢比欧在瑞典举行的北大西洋公约组织（NATO）会议场边发表谈话时表示，谈判已取得「一些进展」，但他警告说华府「还没达到目标」。

卢比欧说，情况「可能不会」改变。他指出：「我们正在与一群非常难缠的人打交道。如果情况没有改变，那么总统已经明确表示他还有其他选项。」

卢比欧表示，川普「偏好谈判的选项」，但也对或许无法达成协议表达担忧。

●伊朗动向

巴基斯坦实权强人陆军参谋长今天抵达德黑兰。此时伊斯兰马巴德当局正展开斡旋，而这个伊斯兰共和国也正审查一项旨在结束中东战争的美国新提案。

然而，伊朗外交部发言人贝卡伊（Esmaeil Baqaei）表示，这次访问并不一定意味着「我们已经达到了一个转捩点或决定性的局面」。

根据伊朗学生通讯社（ISNA）引述他的话补充说，伊朗和美国之间的分歧是「深刻且广泛的」。

贝卡伊表示，荷莫兹海峡和美国对伊朗港口的封锁也在讨论之中。

他补充说：「在所有战线上结束战争的问题，包括黎巴嫩，是非常重要的。」

●油价股汇动态

尽管如此，市场仍从外交努力中得到了一些安慰，华尔街股市今天上涨，道琼指数连续第2天创下历史新高，因为投资人押注谈判最终能提供一个下台阶。

不过油价也上涨，凸显人们对荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）中断将持续加剧通膨的担忧。美国消费者信心指数跌至自1952年有纪录以来的最低水准，高物价仍在侵蚀家庭财务。

●其他国家及组织

在伊朗最高领袖遭美以空袭身亡后，真主党（Hezbollah）向以色列发射火箭弹，将黎巴嫩卷入了这场战争。

自4月17日停火以来，以色列持续在黎巴嫩南部进行空袭、拆除和发布撤离令，称其目标是真主党，而真主党也持续发动攻击。

黎巴嫩国营国家通讯社（National News Agency）今天晚间表示，以色列在黎巴嫩东部靠近叙利亚边境发动了5次空袭，目标是纳比斯里吉（Nabi Sreij）地区。

另一方面，欧盟国家今天采取行动，准备对被指控封锁海峡的伊朗官员及其他人实施制裁。