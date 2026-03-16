美财长贝森特：美中官员巴黎会谈「具建设性」

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（法新社巴黎16日电） 美国财政部长贝森特（Scott Bessent）今天表示，与中国高层官员在法国巴黎举行的会谈「具建设性」。

贝森特告诉记者，会谈「具建设性，也彰显（双边）关系的稳定性」。

外界普遍认为，这次在巴黎的会谈是在为美国总统川普（Donald Trump）预计访问中国铺路。

川普原定访中日期为3月31日至4月2日，不过美方官员今天证实，由于华府对伊朗发动的战争，行程很可能延后。

根据美国财政部的说法，贝森特与中国国务院副总理何立峰会谈，美国贸易代表葛里尔（Jamieson Greer）也出席会议。

自川普重返白宫以来，美中经济关系经历动荡的一年。

美国上周宣布对全球60个经济体展开新的贸易调查，对象涵盖中国与其他主要贸易伙伴。根据美方官员的说法，调查将聚焦「未就打击强迫劳动采取行动」，以及是否对美国贸易构成负担或限制。

在美国最高法院推翻川普先前的全球性关税后，外界认为美方有可能进一步加徵关税。

葛里尔表示，他的团队向中方简介「我方因应最高法院（判决）时，在美国贸易政策上的作为」。

他补充道：「总统的贸易政策没变，我们的工具可能会变，而且我们正在进行这些调查。…我们不想预设立场，并和对方就相关程序进行了良好沟通。」