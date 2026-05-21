美首位出柜国会议员法兰克辞世 享年86岁

afp_tickers

3 分钟

（法新社华盛顿20日电） 曾协助在2008年金融海啸后重塑华尔街、且为美国史上最着名公开出柜政治人物之一的前联邦众议员法兰克（Barney Frank）逝世，享年86岁。他生前以言辞犀利、雄辩着称。

法兰克为麻萨诸塞州的民主党人，在1981年至2013年间担任16届联邦众议员。他以辩才无碍、务实自由派立场，以及犀利辛辣的机智语录闻名。

在他的政治生涯中，影响最长深远的政绩是2010年推动的「陶德佛朗克法」（Dodd-Frank Act）。这部大规模的金融改革法案严格监管银行体系，设立消费者金融保护局（Consumer Financial Protection Bureau），并力图避免再度爆发「大到不能倒」的危机。

在2008年全球金融危机期间，法兰克担任联邦众议院金融服务委员会主席，而且他是国会辩论政府应对华尔街实施多大程度监管的核心人物之一。

但法兰克在美国政治史上的地位，不仅止于金融监管。1987年，他成为首位主动公开同志身分的国会议员，也为后来的LGBTQ民选官员开拓道路。

他随后推动废除「不问不说」（Don’t ask, don’t tell）政策。该政策当时禁止公开性倾向的同性恋与双性恋者在军中服役。2012年，他与交往多年的伴侣瑞迪（Jim Ready）结为连理，成为美国历史上首位在任内缔结同性婚姻的国会议员。

法兰克本名为巴奈特．法兰克（Barnett Frank），1940年出生于纽泽西州的拜雍（Bayonne）。他曾任麻州州议员，随后代表波士顿郊区选区进入联邦国会。

在他的家人宣布死讯后，美国地方与全国政坛人士随即纷纷表达哀悼。麻州州长希利（Maura Healey）表示：「法兰克是独一无二的人物。他是公共事务领域的巨擘，让麻州与整个美国都变得更好。」