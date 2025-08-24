The Swiss voice in the world since 1935

美驻法大使批法反犹不力 法国将召见

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社巴黎24日电） 美国驻法国大使查尔斯．库许纳致函法国总统马克宏，批评法国政府没有采取充分行动因应反犹太主义。法国外交部今天表示，将召见查尔斯．库许纳。

法国外交部在声明中指出：「法国坚决驳斥这些最新的指控。大使的相关指控不可接受。」

法国外交部强调，法国「全心投入」打击反犹太主义工作。

声明表示，查尔斯．库许纳（Charles Kushner）的说法「与国际法背道而驰」，特别是外交人员「不得干涉他国内政的义务」。

「此外，这些言论未能展现法国和美国跨大西洋关系所应有的水准，也不符合盟友之间应有的信任。」

查尔斯．库许纳致函马克宏（Emmanuel Macron）表示，「自2023年10月7日（巴勒斯坦伊斯兰主义组织）哈玛斯（Hamas）的残暴袭击以来，已然引爆」对犹太人的仇恨。他并指控法国「没有采取充分行动」应对反犹主义。

跟以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）一样，查尔斯．库许纳也谴责马克宏对以色列在加萨走廊（Gaza Strip）战争的批评，以及对马克宏计划承认巴勒斯坦国予以指责。他说，相关举措「会壮大极端分子、助长暴力，并危及在法国的犹太人生命安全」。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Giannis Mavris

美国推出的新贸易规则将对你的生活产生影响？

您认为美国关税政策会对您的生活产生什么影响？请留言分享你的看法。

参与讨论
14
14 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Céline Stegmüller

您的祖辈中，有瑞士人吗？您打算去瑞士走访他们曾经居住的地方吗？

如果您想探知自己的祖辈在”为了寻求更好生活“而离开瑞士之前的经历，我们很希望听到您寻根问祖的故事。

参与讨论
30
58 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Aylin Elçi

你所在的国家是如何治疗精神疾病的？

大多数精神疾病患者都会接受抗抑郁药物的治疗，但在三分之一的病例中，这些药物显示无效。在瑞士，越来越多的精神疾病患者被推荐接受电疗或迷幻辅助心理治疗。你所在的地区有类似的治疗方法吗？

参与讨论
7
18 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团