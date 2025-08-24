美驻法大使批法反犹不力 法国将召见

（法新社巴黎24日电） 美国驻法国大使查尔斯．库许纳致函法国总统马克宏，批评法国政府没有采取充分行动因应反犹太主义。法国外交部今天表示，将召见查尔斯．库许纳。

法国外交部在声明中指出：「法国坚决驳斥这些最新的指控。大使的相关指控不可接受。」

法国外交部强调，法国「全心投入」打击反犹太主义工作。

声明表示，查尔斯．库许纳（Charles Kushner）的说法「与国际法背道而驰」，特别是外交人员「不得干涉他国内政的义务」。

「此外，这些言论未能展现法国和美国跨大西洋关系所应有的水准，也不符合盟友之间应有的信任。」

查尔斯．库许纳致函马克宏（Emmanuel Macron）表示，「自2023年10月7日（巴勒斯坦伊斯兰主义组织）哈玛斯（Hamas）的残暴袭击以来，已然引爆」对犹太人的仇恨。他并指控法国「没有采取充分行动」应对反犹主义。

跟以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）一样，查尔斯．库许纳也谴责马克宏对以色列在加萨走廊（Gaza Strip）战争的批评，以及对马克宏计划承认巴勒斯坦国予以指责。他说，相关举措「会壮大极端分子、助长暴力，并危及在法国的犹太人生命安全」。