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美6月贸易逆差缩小　进口业者设法应付川普关税

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（法新社华盛顿6日电） 政府数据显示，美国6月贸易逆差缩小，进口额下滑幅度超过出口额，显示进口商正设法应付总统川普（Donald Trump）对盟邦及竞争国家课徵关税的影响。

美国商务部今天公布，美国6月整体贸易逆差缩减16%至602亿美元（约新台币1兆7987亿元），较5月修正值717亿美元进一步缩小。

这个缩减幅度超过分析师预期，主要反映消费品等进口货物大幅减少，因为川普祭出的全面关税使本地企业进口外国货物的成本攀升。

美国总统川普7月31日敲定先前展延的对等关税政策，以平衡他认为不利美国的全球贸易体系。更新后的美国对近70国所课税率范围从10%到41%不等，较今年4月初首度公布时略低。

全国互惠保险公司（Nationwide Mutual Insurance Co.）金融市场经济学家克拉钦（Oren Klachkin）表示，由于实施更高关税税率的计画已经出炉，因此政策不确定性有所缓解。

他补充说：「不过，期盼关税只是威胁手段的企业，必须适应关税将会继续存在的这个事实。我们认为，高关税造成的负面影响，将会大于政策不确定性降低的正面影响。」

美国6月贸易逆差缩小，原因包含进口额骤降3.7%至3375亿美元，以及出口额小幅下滑0.5%至2773亿美元。

进口项目方面，消费品减少84亿美元，工业用品和原物料减少27亿美元；汽车和零组件进口也减少13亿美元。

6月出口同步下滑，原因包含货物出口减少13亿美元，工业用品出口也降低。

此外，美国6月对中国的货物贸易逆差大幅缩小46亿美元，来到94亿美元。

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