联合国化武监督机构访叙利亚

(法新大马士革8日电) 联合国监督机构禁止化武组织秘书长今天将拜访叙利亚新领导人,这是叙利亚前总统阿塞德垮台后,双方首次会晤。叙利亚过去13年内战期间,阿塞德曾多次被控使用化武。

叙利亚官方在加密通讯软体Telegram频道发表声明说:「我们将直播叙利亚总统夏拉(Ahmad al-Sharaa)和外交部长席巴尼(Asaad Hassan al-Shibani)接见禁止化武组织(Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW)代表团。」

声明说,访团由OPCW秘书长阿里亚斯(Fernanado Arias)率领。

2013年,叙利亚首都大马士革附近发生疑似化学气体攻击,导致1000多人死亡,不久后,叙利亚同意加入OPCW。

叙利亚当局交出其申报的库存进行销毁,但OPCW一直担心叙利亚政府申报不全,还留有更多武器。阿塞德政府则是否认使用化武。

不过OPCW于2014年成立所谓的「真相调查团」,调查叙利亚境内的化武使用,随后发布涵盖74起据称使用化武案例的21份报告。

调查人员总结,有20起案例涉及使用或疑似使用化武。