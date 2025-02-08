联合国化武监督机构访叙利亚

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（法新大马士革8日电） 联合国监督机构禁止化武组织秘书长今天将拜访叙利亚新领导人，这是叙利亚前总统阿塞德垮台后，双方首次会晤。叙利亚过去13年内战期间，阿塞德曾多次被控使用化武。

叙利亚官方在加密通讯软体Telegram频道发表声明说：「我们将直播叙利亚总统夏拉（Ahmad al-Sharaa）和外交部长席巴尼（Asaad Hassan al-Shibani）接见禁止化武组织（Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW）代表团。」

声明说，访团由OPCW秘书长阿里亚斯（Fernanado Arias）率领。

2013年，叙利亚首都大马士革附近发生疑似化学气体攻击，导致1000多人死亡，不久后，叙利亚同意加入OPCW。

叙利亚当局交出其申报的库存进行销毁，但OPCW一直担心叙利亚政府申报不全，还留有更多武器。阿塞德政府则是否认使用化武。

不过OPCW于2014年成立所谓的「真相调查团」，调查叙利亚境内的化武使用，随后发布涵盖74起据称使用化武案例的21份报告。

调查人员总结，有20起案例涉及使用或疑似使用化武。