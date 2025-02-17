联合国示警：川普冻结对外援助恐致数百万人死于爱滋

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（法新社阿迪斯阿贝巴16日电） 联合国爱滋病规划署（UNAIDS）署长白安易玛今天警告，美国总统川普暂停美国对外援助资金的决定，可能导致数以百万计人死于爱滋病（AIDS）。

美国是全球最大官方发展援助供应国，多数资金是透过美国国际开发总署（USAID）提供。

川普1月重返白宫后，下令将美国大部分对外援助冻结3个月，使全球人道主义者疲于应付其后果。

白安易玛（Winnie Byanyima）告诉法新社：「许多国家的情况都很严重。」

她说：「我必须敲响警钟，让人们清楚知道这占（爱滋病救济资金）很大一部分。倘若没有这笔资金，人们就会死亡。」

美国的举措包括暂停总统爱滋病紧急救援计画（President’s Emergency Plan for AIDS Relief ，PEPFAR）所有工作90天，不过川普政府后来将依据这项画宣布了药物豁免。

根据爱滋病研究基金会（amfAR）分析，这项计画为超过2000万名人类免疫缺陷病毒（HIV，爱滋病毒）患者和27万名卫生工作者提供支援。

白安易玛引述联合国爱滋病规划署的估计说，「我们可能会看到死亡人数在5年内增加10倍」，达到630万人。

她说：「或者我们可能看到同一时期的新增感染病例增加至870万人」。

美国表示，「拯救生命的治疗」将不受援助资金冻结影响，尽管非洲的第一线工作人员指相关设施已经关闭。

白安易玛在衣索比亚首都阿迪斯阿贝巴（Addis Ababa）举行的非洲联盟（African Union）峰会场边说，她已和各国领导人讨论这个问题，敦促他们从外国资金转向使用国内资金。

但她说，许多非洲国家负债累累，有些国家的债务「占其全部收入的50%以上」，这削弱了他们开始填补潜在缺口的能力。

白安易玛说：「部分答案是大力推动立即且全面的债务重组。」

她说：「对他们许多人来说，债务正在挤压可以用在健康和教育的资金。」

美国国际开发总署成立于1961年，每年预算超过400亿美元，用于支持世界各地，特别是贫穷国家的发展、卫生和人道主义计画。（译者：刘文瑜/核稿：陈昱婷）