联合国评估 加萨战后重建至少需要1.74兆

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（法新社纽约联合国总部11日电） 联合国今天指出，重建加萨（Gaza）并结束这片遭战争蹂躏的土地上的「人道灾难」将需要超过530亿美元（约新台币1兆7400亿元），其中头3年就需要200亿美元。

联合国报告指出，也须建立起「政治和安全架构」，如此才能开始恢复和进行重建，为迅速结束以色列占领和「建立可行的两国解决方案」政治进程奠定基础。

巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）2023年10月7日发动突袭，随即引发以色列报复，在以军攻击下，加萨许多地区包括学校、医院和其他市政基础建设都被夷为平地。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）在一份文件中指出，「临时评估初步显示，加萨走廊恢复与重建的需求庞大」，还表示这并非完整评估。

他说：「报告评估整个加萨走廊的短、中、长期恢复和重建需531亿4200万美元，其中头3年估计需205亿6800万美元左右。」

在去年12月通过的一项呼吁加萨立即无条件停火决议中，联合国大会（UN General Assembly）要求古特瑞斯在2个月内提出加萨重建需求评估。

这份报告估计，长达1年多的以哈战争摧毁「超过6成房屋」，房屋建设部分需要约152亿美元。

根据报告，工商产业部分估计需约69亿美元，健康照护所需资金也约当如此。

振兴农业将需约42亿美元、交通运输需29亿美元、水和卫生设施估需27亿美元、教育26亿美元。

此外，报告指出，「由于大量瓦砾中含有未爆弹药，以及清理瓦砾的高昂费用」，环境部分的资金预计需19亿美元。

联合国评估，这场战争产生5000多万吨瓦砾，包括尸体、未爆弹药、石棉和其他危险物质。

古特瑞斯在1月30日的报告中表示：「重要的是，巴勒斯坦自治政府须成为加萨恢复和重建规划与执行的中心。」

美国总统川普几天后表示，他想要「接管」加萨、重建这个地区，并驱逐200多万居住当地的巴勒斯坦人。他的说法引发国际社会反弹，并已遭巴勒斯坦人拒绝。（译者：徐睿承/核稿：陈昱婷）