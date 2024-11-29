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瑞士将于2025年与中国升级自由贸易协定

瑞士和中国国旗
Keystone-SDA

瑞士与中国之间的升级版自由贸易协定将于2025年生效。这是楚格(Zug)国民院议员、欧州自由贸易联盟代表团团长托马斯·艾斯奇(Thomas Aeschi)的预期，他与瑞士议员们在的中国访问将持续至本周六(11月30日)。

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瑞士希望对协定进行相关调整，特别是针对那些征收高额税的出口产品。艾斯奇周四告诉Keystone-SDA通讯社，新协议按计划应在未来12个月内敲定。

瑞士和中国于今年9月正式启动了针对2014年签署的自由贸易协定的升级谈判。瑞士尤其希望重新审核其出口产品的关税优惠。瑞士销往中国的手表仍需支付数百万美元的关税。

艾斯奇表示，中国方面希望瑞士保持投资力度；更多瑞士公司在中国立足。代表团此行的目的是为开展具体谈判热身，迄今为止双方只是进行了虚拟会晤。

因此，这次与中国商务部副部长王受文的会晤就显得更为重要。中国是瑞士第三大贸易伙伴，贸易额达330亿瑞郎(约合2650亿人民币)。

瑞士议员在北京的行程中还包括对全国人大常委会副委员长肖捷进行礼节性拜访。

除艾斯奇外，巴塞尔中间党派国民院议员Elisabeth Schneider-Schneiter、苏黎世自由民主党国民院议员Hans-Peter Portmann和日内瓦社会民主党联邦院议员Carlo Sommarug也同行访华。

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