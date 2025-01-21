瑞士将再次就环境问题举行全民投票

青年绿党在这里启动环境责任动议，他们希望迫使经济界能尊重地球极限。 Keystone / Peter Schneider

近年来，瑞士多次就环保问题举行全民投票，2月9日一项“环境责任动议”将再次交由国民在投票箱前做出裁决。青年绿党的这个公民动议要求应10年内经济的发展必须顾及到地球的极限。反对者认为，该动议不利于瑞士的繁荣。

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5月27日，瑞士耗尽了大自然能为全年提供和更新的资源。因此这一天被命名为 “瑞士过量日”(wiss-Overshoot-Day)，这个指标是由非政府组织“全球足迹网络”(Global Footprint Network)制定并得到了瑞士政府的确认。

换句话说，这意味着如果全世界每个人都像瑞士人这样生活，人类将需要2.5个地球。

2023年2月，青年绿党提出了“在地球能承受的范围内、负责任地发展经济”的公民动议。2月9日，瑞士选民将针对这一动议(也称“环境责任动议”)进行表决。

动议呼吁什么？

该动议呼吁瑞士制定一项宪法条款，规定必须在大自然及其再生能力允许的范围之内开展经济建设，这意味着经济活动消耗的资源或排放的污染物不应超过地球的承受能力。

为此，瑞士有义务大幅减少本国消费对环境造成的影响，让其不再超越地球所能承受的极限。具体而言：根据瑞士绿色和平组织的一项研究，为了不超过地球极限，人均二氧化碳足迹必须减少90%以上。

联邦和各州必须在十年内实现这一目标。动议委员会并未明确说明应如何实施这一动议，但呼吁政府不要采取任何会导致社会不公的措施。

什么是地球极限？

2009年斯德哥尔摩大学的一个研究机构-斯德哥尔摩复原力中心提出了这个地球极限的概念。它定义了人类若想在一个安全的生态系统中生存，所不可逾越的九条界限。

该动议涉及了这九条界限中的六条： 气候变化、生物多样性丧失、水资源消耗、土地利用以及氮和磷的排放。

根据绿色和平组织最近的一项研究，瑞士在生物多样性丧失、气候变化、水资源消耗和氮排放方面已经超过了极限。

相关内容 讨论 提问者： 路易吉·尤里奥 为了避免您受气候变化的影响，您的国家做了什么？ 欧洲人权法院裁定，瑞士没有采取足够的气候行动，侵犯了其公民的基本权利。您认为自己“享有健康环境”的权利得到尊重了吗？ 参与讨论 14 赞 查看讨论

支持者的论点

青年绿党认为，环境保护必须是宪法制约的重点事项，并应成为经济和社会的遵守规范。

他们的这项动议旨在保护人类生存基础，让每个人都能获得健康的食物、干净的饮用水和清洁的空气。

动议委员会认为，经济发展对超越地球极限负有主要责任，因为经济消耗的资源远远超过了大自然所能再生的范围，导致了环境危机、极端天气现象和生态系统不可逆转的变化。

反对者的观点

瑞士政府和议会都对该动议持否定态度，认为它太过激进。尤其是10年的期限更加不现实。

想要遵守这一期限，联邦政府必须采取极其严厉的措施，这将对经济和社会产生负面影响。

联邦委员会在针对此项动议发表意见时写道：该动议 “会造成巨大的转型成本，这对国家来说是不可能、也是无法承受的。”

瑞士政府还强调，宪法中已经包含了许多关于可持续性发展的条款并认为，这些现有条款已经足够，无需补充。

伞式组织瑞士经济联合会(Economiesuisse)则指出，低资源消耗也是贫困的一种表现。

该组织指出，全世界只有15个国家的生态足迹小于1个地球，符合该动议的要求。这些国家主要包括阿富汗、海地和马达加斯加等局势不稳的国家。

谁赞成，谁反对？

这项由青年绿党提出的动议得到了包括绿党、社会民主党(SP)及其青年党(Juso)、绿色和平组织、小农协会和气候老人组织在内的众多政党和非政府组织的支持。83名瑞士科学家也在一份声明中表示了支持。

然而，该动议却很难说服左翼和环保组织以外的群体。在联邦大厦的辩论中，瑞士人民党(SVP)、自由民主党(FDP)、中间党甚至绿色自由党的代表和商界都反对该动议。

其他国家怎么做？

一些欧洲国家已经或正在收紧保护资源的法律框架。尤其是法国、意大利、德国、奥地利、荷兰和瑞典。

例如，法国的《环境法》规定，向循环经济转型的过度是在尊重地球极限的同时实现中性生态足迹。

在德国，2021年的可持续发展战略规定，地球极限是制定所有政治决策的基础。

(编辑：Samuel Jaberg，编译自德文：杨煦冬/dh)