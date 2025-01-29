2025年2月1日起在瑞士生效的法律变更

以下这些变更将于2月1日在瑞士生效 Keystone-SDA

从2月1日起，瑞士一系列法律和条例的修订案将开始生效，同时一些其他新规也将同步实施，包括酒店餐饮业的最低工资上调、幼犬进口规定以及狼群的预防性管理等。以下是具体变化的概述：

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酒店餐饮业(HORECA)：从2月1日起，餐饮业的最低工资将按照1.1%的年平均通货膨胀率上调。对于季节性合同，最低工资上调将在夏季开始时生效。无学徒经历的员工，最低月薪将从3’666瑞士法郎(约人民币28’705元)增至3’706瑞士法郎(约人民币29’020元)。拥有联邦职业能力证书的员工，最低月薪将从4’470瑞士法郎(约人民币35’002元)增至4’519瑞士法郎(约人民币35’401元)。通过专业考试的员工，最低月薪将从5’225瑞士法郎(约人民币40’925元)增至5’282瑞士法郎(约人民币41’362元)。

动物保护：从2月起，禁止商业进口15周龄以下的幼犬。这项规定旨在遏制不负责任的国外犬类交易。这一新规定旨在打击通过线上广告促销进行的交易，因为此类交易通常是幼犬非法买卖的主要途径。只有私人所有者亲自从国外饲养者处取回幼犬时，15周龄以下的幼犬才允许进口。

在牲畜领域，《动物福利条例》(Animal Welfare Ordinance)的修订禁止简短羊羔的尾巴。新规定还将推动逐步取消对雏鸡的宰杀。此外，为改善实验动物的福利，修订后的条款将从2月起对实验动物的饲养和处理提出新要求，并扩大实验动物的申报义务。

狩猎法：关于狼群管理的最终规定将于2月1日生效。修订后的《狩猎法》(Hunting Act)和《狩猎条例》(Hunting Ordinance)引入了对狼群的预防性管理。各州政府可在每年9月至次年1月期间，对可能对牲畜构成威胁的狼群进行干预，但必须确定预先实施了畜群保护措施。

只有当狼群表现出不良行为时，整个狼群才可能被射杀，但必须确保每个地区的狼群数量不得低于最低标准。从6月至8月，各州还可对已造成损害的狼群进行补救性管理。此外，各州现在可以射杀对人类构成威胁的单只狼。

新的规定还适用于海狸。如果海狸造成了严重损害或对人类构成威胁，例如因海狸破坏导致溪流溢出、淹没草地和建筑等，从2月开始，各州可以射杀单只海狸。

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