2025各项重大政治议程，瑞士准备好了吗？

12月20日，乌尔苏拉·冯德莱恩(Ursula von der Leyen)与维奥拉·阿姆海尔特(Viola Amherd)在伯尔尼进行了极具象征意义的握手，标志着瑞士与欧盟之间的谈判最终达成协议。 Keystone / Alessandro Della Valle

与欧盟的关系将是瑞士在新的一年里最重大的政治议程。联邦政府将会力挺与欧盟达成的协议获得通过。就此协议进行的辩论对海外的瑞士侨民而言尤为重要。

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瑞士2025年政治议程的核心问题是与欧盟的关系。经过几个月的艰苦谈判，瑞士联邦委员会最终与欧盟27国达成协议，并在圣诞节前公布了协议的主要内容。

欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩专程来到伯尔尼，她认为瑞士与欧盟之间的协议具有历史意义。她表示：“我们正在共同应对当前的全球问题。”而瑞士联邦主席维奥拉·阿姆海尔特也提到，这是双边关系“稳定与发展的里程碑”。

联邦政府打算将旨在稳定双边道路的各项协议合并，组成一个联邦“稳定”法令。这将涉及对现有的协议进行更新，即有关国家援助、参与欧盟项目和瑞士捐款的各项规定。而三项新协议-即有关电力、卫生和粮食安全的协议，则将单列在多个联邦“发展”法令中。

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接下来的辩论注定激烈

瑞士与欧盟完成谈判仅为第一步，相关工作远未完结。与协议相关的听证预计会在明年夏季前开始。而联邦议会则要等到2026年才会开启对这一揽子协议的辩论，这才是重头戏。

之后，联邦政府还需获取联邦议会联邦院的支持，而这并非易事，因为反对者不在少数。瑞士人民党(SVP/UDC，保守右翼政党)反对与欧盟达成任何协议，工会也同样反对，因为他们认为瑞士员工的工资保障会因此受到威胁。

就算联邦院的议员能通过该协议，协议还得过民众这一关。据多家媒体报道，联邦委员会可能会将一揽子协议拆分成若干部分，这意味着需要进行多次全民复决和公民投票。不管怎样，造势活动早已风生水起。

另有三项涉及瑞士与欧盟关系的公民动议，也有可能使议会辩论趋向白热化。当然，三项动议还在征集签名阶段，即便要付诸投票也要等到2025年之后。

其中有两项动议或将阻挠瑞士与欧盟签署新的协定：瑞士人民党的“不要一千万人的瑞士”动议，明确要求取消瑞士与欧盟人员的自由流动；而三位亿万富翁企业家的“罗盘”(Boussole)动议，则旨在阻止欧盟法律自动纳入瑞士法律。

亲欧派也有自己的动议，即“自由行动”(Operation Libero)运动，他们呼吁与欧盟建立更密切的关系。然而，为这一动议征集公民有效签名却艰难无比，甚至有可能达不到足够数量的签名。

这个问题也是海外瑞士侨民关注的焦点。正如海外瑞士人组织(OSE)主席阿丽亚娜·鲁斯蒂切利(Ariane Rustichelli)所指出的那样，“双边协议及其前景对生活在欧洲其他地区的瑞士人有着直接影响，这将涉及到他们的权利和流动”。

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联邦财政“瘦身”疗法

在国内政治方面，瑞士政府需确保落实今年9月宣布的大规模财政紧缩计划。其打算自2027年起节流36亿瑞郎，尤其是在社会福利和国际合作领域。这样做是为了使联邦财政在开支不断增长(尤其是军队和养老方面)的重压下依然有回旋的余地。

对于瑞士财政部长兼联邦主席卡琳·凯勒-苏特(Karin Keller-Sutter)而言，这恐怕是个吃力不讨好的活儿，因为上述节余引起了多方不满，包括左翼、各州甚至是右翼。听证阶段将于明年1月底开启，之后议会将对财政削减计划进行审议。左翼在之前一系列的公投中占了上风，很有可能乘着这个东风对节流方案发起抨击。一旦出现这种情况，民众或被要求迅速就此议题进行投票。

联邦财政瘦身计划的某些措施，也会对海外的瑞士侨民产生重大影响。阿丽亚娜·鲁斯蒂切利不无遗憾地表示：“在海外瑞士侨民数量不断增长的今天，削减对海外瑞士人组织和海外瑞士学校联合会(educationsuisse，17所海外瑞士学校的联合会)10%的补贴，或是威胁解散瑞士资讯SWI swissinfo.ch，都会削弱瑞士侨民的政治代表性，以及与‘第五种瑞士人’(译者注：“第五种瑞士人“泛指居住在海外，使用瑞士四种官方语言-德语、法语、意大利语和罗曼什语-之外的语言的瑞士人)的沟通”。

为数不多的年度投票计划

2025年的全民公投则可能会相对平静，瑞士联邦计划中的第一个投票日便会定下基调。2月9日周日仅有一项提案需要表决，即绿党青年团(Jeunes Vert-e-s)发起的环境责任动议。该提案旨在约束经济，令其以尊重自然极限的方式发展。而反对者则指责该动议会危及瑞士的繁荣，所以除了左翼外，该动议恐难获得其他人的支持。

而计划中的其他投票也充满了不确定性。尽管有几项公民动议已争取到足够的签名，但议会尚未完成对它们的审议。现在还无法得知哪些动议会在2025年交由公众批准。“这完全取决于议会工作的进展情况”，瑞士联邦国务秘书处的新闻官员比特·弗勒(Beat Furrer)说道。

不过，有关现金使用的动议很有可能在2025年付诸公民表决。该动议由瑞士自由主义运动(Swiss libertarian movement /Mouvement libertaire Suisse，其成员包括新冠疫情期间防疫措施的反对者)发起，旨在确保瑞斯和的硬币和纸币始终有足够的数量，以防止货币完全实现数字化。

瑞士的直接民主制 直接民主制是瑞士政治制度中的一大特色。它使瑞士公民可以就议会的决策提出意见，或提出修宪建议。 瑞士公民在各个级别的政治决策中都拥有重大参与权。所有年满18岁的瑞士公民都不仅享有选举权，还有权就实质性问题进行投票表决。瑞士人每年大约进行四次投票。过去几十年来，瑞士的投票参与率平均略高于40%。 除此之外，瑞士公民还可以自行推动对某一实质性问题的全民投票。方式包括公民动议和公民复决(后者是公民对议会决策所拥有的最终定夺权，分为非强制复决和强制复决)。这三种机制构成了瑞士直接民主制的核心。

同时，民众可能会就自由民主党(FDP/ PLR，右翼政党)提出的名为“税收公平”的女性动议进行投票，这也是个争论了多年的议题。该动议要求对已婚夫妻双方单独征税，而非共同征税，以避免他们比单身人士缴纳更多的税款。

还有两项相对轻松的提案也有可能会在联邦投票中现身：鹅肝与烟花。一项公民动议希望禁止进口鹅肝和鹅肝制品。瑞士动物保护联盟(Alliance Animale Suisse)希望通过这项动议，禁止这种需要对数以万计的动物进行“填鸭式喂养”的产品进入瑞士。

另一项提案旨在禁止销售和使用烟花。退休记者罗曼·胡贝尔(Roman Huber)是这一动议的幕后推手，他认为，对于对噪音敏感的人和动物来说，鞭炮无疑是紧张情绪的代名词。

相较于公民动议，2025年公民复决的不确定性则更大。截至目前，还未有任何公民复决的提案在征集签名。照联邦事务秘书处的说法，2025年可能不会举行公民复决。

为了方便海外侨民参与各种投票，海外瑞士人组织会继续支持在各州引入电子投票。目前，巴塞尔城市州(Bâle-Ville)、圣加仑州(Saint-Gall)和图尔高州(Thurgovie)以及一些市镇正在试行电子投票。阿丽亚娜·鲁斯蒂切利认为，议会批准电子身份证是朝着正确方向迈进的一步。

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(编辑：Samuel Jaberg，编译自法语：中文部/yz)