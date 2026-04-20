能源危机下美菲日军演 美军：印太部署不受中东影响

afp_tickers

2 分钟

（法新社马尼拉20日电） 在中东战争阴影笼罩下，数千名美国与菲律宾士兵今天展开年度军事演习，今年首度有大规模日本部队加入。

此次军演将在菲律宾北部面对台湾海峡的区域，以及争议不断的南海附近省分举行实弹演习。菲律宾与中国在南海海域曾多次发生紧张对峙。 菲律宾演习发言人耶南德兹（Dennis Hernandez）表示，日本自卫队此次派遣1400名兵力参演，并将在菲国北部抱威镇（Paoay）外海，使用88式陆基反舰飞弹击沉靶船。 为期19天的「肩并肩」（Balikatan）演习共有超过1.7万名陆海空军官兵参与，规模与去年相近，另有来自澳洲、纽西兰、法国及加拿大的部队参加。

「肩并肩」美方发言人邦恩（Robert Bunn）在今天开幕式前表示：「肩并肩演习代表展现美菲之间坚如磐石盟友关系的机会，并彰显我们对自由且开放印太地区的承诺。」 邦恩还说，美军此次派出的兵力规模是多年来「最大的部署之一」，且不会受到当前中东战争影响。但他拒绝透露具体的部队人数。 肩并肩军演登场之际，正值伊朗与美国及以色列距离两周停火期结束仅剩数日之际。这场中东战争最初是由美以联军于2月28日突袭伊朗所引发，日前因该协议暂时停火。 这场冲突引发全球能源危机，使高度依赖进口的菲律宾深陷困境。