自卫队在美菲军演射弹 引发中国不满

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（法新社抱威镇7日电） 美国与菲律宾上月底开始年度大规模军事演习，日本、澳洲等多个盟国派军参与。共军在这之后也通报，在菲律宾吕宋岛以东海域展开演训，包含实弹射击。

中共解放军南部战区宣称，这是「针对当前地区局势采取的必要行动」。

共军南部战区微信公众号上月24日晚间公告，近期，南部战区组织107编队在菲律宾吕宋岛以东海域展开演训活动，重点进行实弹射击、海空协同、快速机动、航行补给等演练，检验一体化联合作战能力。

共军南部战区主张，这是「针对当前地区局势采取的必要行动」，符合相关国际法和国际实践。战区部队将根据安全形势需要，常态组织有关军事行动，维护国家主权安全和地区和平稳定。

影片显示，共军南部战区107编队演训无人机升空、发射火箭炮并实施防空快炮与舰炮实弹射击。

美菲今年度「肩并肩」（Balikatan）联合军演4月20日展开，共有菲律宾、美国、日本、澳洲、加拿大、法国及纽西兰等7国参与，规模逾1万7000人，预定5月第1周结束。

其中，日本首度大规模派出逾千兵力，出动两艘军舰等多型装备，并计画在军演中使用88式陆基反舰飞弹进行实弹射击，引发中国不满。