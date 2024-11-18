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芬兰去年加入北约以来 首度举行大规模炮兵演习

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（法新社芬兰罗文尼米17日电） 芬兰自去年加入北大西洋公约组织（NATO）以来，首次举行大规模的北约炮兵演习，实弹演习已于今天开始。

这场于11月在芬兰北部拉普兰（Lapland）地区举行的演习是「动态前线25」的一环，为北约在欧洲举行的最大规模炮兵演习，不仅在芬兰，还在爱沙尼亚、德国、罗马尼亚和波兰进行实弹演习。

这场演习从11月4日持续到28日，标志着北约盟国首次在芬兰领土上进行大规模的炮兵射击演习。

在2022年2月莫斯科入侵乌克兰后，与俄罗斯接壤的芬兰于去年加入北约，放弃了数十年的军事不结盟政策。

法国将领罗曼（Romain）说：「我们与盟国互相合作，确保炮兵射击操作与北约盟国协调一致。」

来自芬兰、美国、瑞典、英国、法国及其他一些北约成员国的多达3600名士兵，在拉普兰广袤的极地景观中进行演习，当地的湿冷天气笼罩整个地区。

拉普兰的射击场和训练区名为罗瓦耶米（Rovajarvi），是欧洲最大的军事演练场。

芬兰上校、演习负责人麦基塔洛（Janne Makitalo）对法新社表示：「这片区域本身就是盟国想来罗瓦耶米演练场训练的原因。」

麦基塔洛表示，这个区域可以进行「多方位的野战炮兵战术交火」，同时训练士兵应对北极地区的严峻条件和多变地形。

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