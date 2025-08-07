苏丹称空军炸毁阿联飞机 哥国佣兵至少40死

afp_tickers

3 分钟

（法新社苏丹港6日电） 亲军方的苏丹国家电视台今天报导，苏丹空军摧毁一架载有哥伦比亚佣兵的阿拉伯联合大公国飞机，这架飞机当时降落在西部达佛的尼亚拉（Nyala）机场，至少造成40人丧生。

不愿透露姓名的军方消息人士表示，这架阿联飞机在达佛（Darfur）尼亚拉机场「遭到轰炸，彻底损毁」。

苏丹国家电视台指出，这架飞机从波斯湾地区一座空军基地起飞，机上载有数十名外籍战士与军事装备，用以支援快速支援部队；这个准军事组织控制几乎整个达佛地区。

苏丹政府军自2023年4月与准军事团体「快速支援部队」（RSF）相互交战以来，最近多次空袭尼亚拉机场。

快速支援部队与阿联均未立即发表评论。

哥伦比亚总统裴卓（Gustavo Petro）表示，哥国政府正努力查明有多少哥伦比亚人在这起攻击中丧生。

苏丹政府军总司令柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）领导的正规军长期以来一直指控阿联透过尼亚拉机场，向快速支援部队提供先进武器，包括无人机。

尽管联合国专家、美国政治官员与国际组织发布多项报告，阿联一直否认相关指控。

耶鲁大学（Yale University）人道主义研究实验室（Humanitarian Research Lab）发布的卫星影像显示，南达佛首府的机场出现多架中国制远程无人机。

亲正规军的苏丹政府4日指控阿联招募并资助哥伦比亚佣兵为快速支援部队作战，并声称已掌握相关文件作为证据。

哥伦比亚佣兵中，有许多曾是军人或游击队员，他们过去曾出现在全球其他冲突中，并受雇于阿联参与在叶门和波斯湾地区的行动。

苏丹内战进入第3年，至今已造成数万人丧生、1300万人流离失所，并使苏丹陷入全球最严重饥荒与难民危机。