若川普未能如愿获诺贝尔和平奖 今年奖落谁家？

（法新社奥斯陆9日电） 一年一度的诺贝尔和平奖即将在台湾时间明天下午5时揭晓，届时若美国总统川普未能如愿获奖，那么今年奖落谁家？是联合国秘书长古特瑞斯？还是俄罗斯异议人士纳瓦尼遗孀尤莉雅？今年情势胶着，没有明显大热门，也有可能出现彻底出乎外界意料的得主。

今年的国际局势严峻：自1946年瑞典乌普萨拉大学（Uppsala University）建立全球冲突资料库以来，2024年全球涉及国家层级的武装冲突数量创下新高。

川普屡次声称，自己因「解决8起冲突」而有资格获得这项殊荣，不过各界专家普遍认为，至少今年挪威诺贝尔委员会（Norwegian Nobel Committee）不会把奖颁给他。

瑞典国际事务专家瓦伦斯坦（Peter Wallensteen）告诉法新社：「不，今年不会是川普得奖。也许明年吧？到时候他的一些倡议，包括加萨危机，相关局势也许已经尘埃落定。」

许多专家认为，川普自称「和平缔造者」有夸大之嫌，并忧心其「美国优先」（America First）政策带来的负面效应。

奥斯陆和平研究中心（Peace Research Institute of Oslo）主任葛雷格（Nina Graeger）指出：「除了试图斡旋加萨和平外，我们看到许多政策实际上违背艾佛瑞德．诺贝尔（Alfred Nobel）生前遗愿，尤其是推动国际合作、国际友谊以及裁军的宗旨。」

葛雷格认为，川普的诸多作为与诺贝尔和平奖的精神背道而驰，包括退出美国参与的国际组织和多边条约，对盟友和对手发动贸易战，威胁以武力从丹麦夺取格陵兰，下令国民兵进驻美国城市，并打压大学学术自由和言论自由。

5人组成的挪威诺贝尔委员会主席弗里德内斯（Jorgen Watne Frydnes）表示：「我们会全面综合考量，组织或个人整体人格本身固然重要，更重要的是他们实际为和平做出的贡献。」

今年共有338位个人及组织获得和平奖提名，名单将保密50年。全球数万人士具推荐候选人资格，包括各国议员及内阁、历届得主、部分大学教授及诺贝尔委员会成员。

去年，和平奖授予日本原爆幸存者组织「日本原水爆被害者团体协议会」（Nihon Hidankyo），肯定他们禁核的努力。

今年情势胶着，没有明显大热门，奥斯陆坊间流传多个名字，包括苏丹志工网络「紧急应变室」（Emergency Response Rooms），这个组织志工冒着生命危险协助战乱与饥荒下的苏丹民众；俄罗斯异议人士纳瓦尼（Alexei Navalny）遗孀尤莉雅（Yulia Navalnaya）；以及致力守护选举公正的欧洲安全暨合作组织（OSCE）旗下「民主体制与人权办公室」（ODIHR）。

挪威国际事务研究所（Norwegian Institute for International Affairs）所长雷拉（Halvard Leira）表示，诺贝尔委员会近年评选展现「回归较贴近传统和平理念的微观层面」，强调「人权、民主、新闻自由与女性权益」。

雷拉说：「我猜今年得主可能会是较为无争议的人选。」

诺贝尔委员会也可能选择向现行国际秩序表态，对抗川普挑战国际体制的作为，把奖颁给联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）或联合国难民署（UNHCR）、联合国近东巴勒斯坦难民救济工作署（UNRWA）等组织。

此外，国际法院（ICJ）或国际刑事法院（ICC）等国际法庭，以及正在遭受压力的新闻自由倡议组织，例如保护记者委员会（Committee to Protect Journalists）或无国界记者组织（Reporters Without Borders），也有可能成为得主。

当然，委员会也可能一如往年，选出一位彻底出乎外界意料的得主。（编译：陈政一）