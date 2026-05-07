英国地方选举登场 选前民调：执政党工党大举挫败

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（法新社伦敦7日电） 英国地方选举今天登场，此次选举对处境本已艰难的首相施凯尔与执政党工党形成更大压力外，也凸显极右翼与左翼民粹主义势力崛起，选前民调甚至预测工党将在选举中大败。

法新社报导，苏格兰、英格兰与威尔斯等地投票站于当地时间上午7时（台湾时间下午2时）开放，这次地方选举是施凯尔（Keir Starmer）自2024年7月大选取得压倒性胜利、结束保守党（Conservative）14年执政以来面临的最大选举考验。

选前民调预测施凯尔领导的工党（Labour）将遭遇大败，可能加剧外界要求施凯尔请辞的呼声，或者迫使他面对传闻已久的党魁挑战。

主张脱欧的法拉吉（Nigel Farage）率领的英国极右翼政党英国改革党（Reform UK），和自称生态民粹主义者波兰斯基（Zack Polanski）领导的左翼绿党（Greens），被视为民怨高涨下有望受惠的政党。

批评者指出施凯尔在政策上接连犯错，甚至卷入英国前驻美大使曼德森（Peter Mandelson）丑闻风暴中。曼德森与美国已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）有私交，他在去年9月遭解职，在任仅7个月。

在英格兰地方议会近1万6000个席次中，预计改选约5000个席位；威尔斯及苏格兰议会将全面改选。

投票将于当地时间今晚10时截止，部份选举结果可望于夜间揭晓，大多数结果预计明天稍后陆续出炉。