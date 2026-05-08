英国工党惨败 1999年地方自治以来首失威尔斯执政权

afp_tickers

2 分钟

（法新社伦敦8日电） 英国广播公司（BBC）报导，英国工党（Labour Party）今天在威尔斯（Wales）地方选举中失去执政权，这是1999年威尔斯成立地方自治议会以来，工党首次失去执政权。威尔斯国民党（Plaid Cymru）赢得最多席次。

在96议席全部开出后，威尔斯国民党取得43席，反移民的英国改革党（Reform UK）以34席居次，工党仅拿下9席，落居第三。

对中间偏左的工党而言，这是在其传统票仓的重大挫败。工党不仅是英国执政党，更主导威尔斯政坛超过一世纪。

工党威尔斯领袖摩根（Eluned Morgan）失去自己的议席，并随即宣布辞去领袖职务。

她说：「这代表工党在威尔斯长达一世纪的胜利时代告终，工党必须彻底反省，理解我们面临挑战的严重程度。」

摩根还指出，由施凯尔（Keir Starmer）领导的工党「需要改变方向」。工党昨天在英格兰与苏格兰地方选举中同样遭受挫败。

威尔斯国民党领袖伊奥沃斯（Rhun ap Iorwerth）表示，选举结果显示威尔斯人民希望「更换领导人」。

威尔斯议会在27年前成立，由时任英国首相布莱尔（Tony Blair）领导的工党政府将医疗、交通与社会政策等权力从伦敦下放至爱丁堡（Edinburgh）、卡地夫（Cardiff）与贝尔法斯特（Belfast）的新地方议会。（编译：徐睿承）