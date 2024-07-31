英国持刀攻击案3童丧命 百名示威者与警方爆冲突

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（法新社英国南港30日电） 英格兰北部滨海城市南港昨天一场以美国流行乐天后泰勒丝（Taylor Swift）为主题的活动发生大规模持刀杀人血案，造成3名儿童死亡，抗议群众今天与警方发生暴力冲突。

位于现场的法新社记者报导，约100名抗议群众与警方发生冲突并纵火，前线上方冒出滚滚浓烟。

社群媒体流传的影片显示，似乎有一辆警车着火，抗议群众朝警察丢掷物品，当地一座清真寺显然已沦为攻击目标。

警方表示，他们不把29日攻击事件视为与恐怖活动有关，但除了说明犯嫌是来自威尔斯的17岁男子外，没有透露关于凶嫌的任何细节。

麦西塞德警察局（Merseyside Police）表示，一名警察在冲突期间疑似鼻骨骨折，抗议群众「据信是」右翼团体保卫英国联盟（English Defence League）的「支持者」。

警方又说：「目前派出的警察正在处理犯罪行为与暴力冲突，有人朝他们丢掷瓶罐与垃圾箱。」

当地居民在南港（Southport）市中心替受害者举行守夜活动，有数以百计的民众前往默哀，并替受影响者表示支持，但不久后示威群众与警方爆发冲突。

首相施凯尔（Keir Starmer）稍早造访南港市，称这场悲剧触动整个国家的神经。