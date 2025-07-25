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英国澳洲将签署50年新条约 强化AUKUS潜舰协议

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（法新社雪梨25日电） 英国今天说，将与澳洲签署新条约，承诺未来50年强化「澳英美三方安全伙伴关系」（AUKUS）协议。这项核动力潜舰协议受到华府质疑。

英国政府在声明中称许这是「历史性」新条约，但未透露更多细节，仅说这项条约将有助于经济合作，「巩固」现有的AUKUS协议。

英国国防大臣希利（John Healey）和外交大臣拉米（David Lammy）正在澳洲访问。希利表示：「这项历史性条约确立了我们在未来半个世纪对AUKUS的承诺。」

美国一名国防官员上个月透露，美方正在检视AUKUS协议，确保「符合总统（川普）的『美国优先』政策」，并确保美国国防工业基础「符合我方需求」。

英国政府的声明重申先前公布的数据，指出AUKUS潜舰计画将为英国创造2万1000个就业机会。

声明说，潜舰计画预计未来25年将为英国带来「高达」200亿英镑（约新台币8100亿元）的出口产值。

根据2021年AUKUS协议，澳洲将在15年内向美国购买至少3艘维吉尼亚级潜舰（Virginia-class submarine），最终实现自行制造潜舰的能力。

美国海军目前拥有24艘维吉尼亚级潜舰，然而美国造船厂目前难以达到每年建造两艘新潜舰的产量目标。

因此在美国，有批评者质疑华府为何在尚未备齐自家军力的情况下，就向澳洲出售核动力潜舰。

澳洲美国研究中心（US Studies Centre）分析人士柯本（Tom Corben）表示，澳洲与英国的新条约是重要的团结象徵。他说：「在当前发生的各种情势下，这样的象徵非常重要。」

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