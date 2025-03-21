英法新联盟挺乌克兰 马克宏：3/27再开峰会

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（法新社布鲁塞尔20日电） 法国总统马克宏表示，力挺乌克兰的「志愿者联盟」（coalition of the willing）领袖将于下周再次会谈，希望能敲定确保俄乌停战的计画。

法新社报导，近来国际上有一连串商讨俄乌止战议题的重大集会，包括所谓「志愿者联盟」领袖与乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）将于27日在巴黎会商。此外，美国将于24日在沙乌地阿拉伯分别与俄罗斯和乌克兰举行会谈。

马克宏（Emmanuel Macron）告诉媒体：「我们将于27日在巴黎举行另一场志愿者联盟会议，泽伦斯基总统将出席。」

英国今天刚在伦敦举行「志愿者联盟」军事高层会议。

随着美国总统川普推动俄乌停火，英国首相施凯尔（Keir Starmer）今天表示，有关监督停火计画会「逐渐成形」。

马克宏与施凯尔都曾表示愿意派军到乌克兰。马克宏说，27日的会议将是「商讨和调整」相关行动以确保停战能持久的机会。

人在挪威的泽伦斯基表示，乌克兰和美国官员24日将在沙乌地阿拉伯见面，以期在美国主导的行动上取得进展，确保终结俄罗斯侵略行动。

克里姆林宫先前已证实，同一天在沙乌地阿拉伯，俄罗斯官员也将与美方举行会谈。（译者：纪锦玲）