英法5/12主办荷莫兹海峡防长会议

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（法新社伦敦10日电） 英国政府宣布，英国和法国12日将共同主办多国国防部长会议，讨论恢复荷莫兹海峡贸易流通的军事计画。

德黑兰于上述宣布之前数小时曾警告伦敦和巴黎不要对该地区派遣军舰。

英国国防部今天在声明中指出：「国防大臣希利（John Healey）将与法国国防部长沃特兰（Catherine Vautrin）共同主持超过40国参与的首场多国任务国防部长会议。」

这场线上会议继4月在伦敦举行的为期两天军事规划人员会议之后召开。当时详细讨论英法为首的多国任务如何在达成持久停火后保障这条关键水道的航运安全。

希利表示：「我们正将外交协议落实成为可行的军事计画，以重建经荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）航运信心。」

在此同时，英国和法国已向中东派遣军舰。法国出动核动力航空母舰戴高乐号（Charles de Gaulle）前往该地区，英国昨天则表示将派遣驱逐舰龙号（HMS Dragon）。

两国表示，相关部署属国际任务前的「预置作业」，以协助保护航运安全。

伊朗副外交部长加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）稍早对英、法提出警告，称军舰「无论来自哪个国家」，都将「遭到果断且立即的回应」。

加里巴巴迪表示：「只有伊朗伊斯兰共和国能够在这条海峡维护安全。」

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）随后在肯亚首都奈洛比表示，法国「从未计划」在荷莫兹海峡部署海军，仅规划一项「将与伊朗协调」的安全任务。

他在记者会中表示，自己反对来自任何一方的封锁，也拒绝为确保船只顺利通过这条战略水道的「任何过路费」。

英国国防部指出，部署龙号将增强商船信心，并在冲突结束后支援扫除水雷。