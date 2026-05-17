英足总杯、万人示威撞期 伦敦警方大规模维安

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（法新社伦敦16日电） 数万名民众今天在英国伦敦参加游行，其中一场由极右派人士罗宾森发起，另一场则是与挺巴勒斯坦抗议合并的反示威活动。警方为此展开大规模行动，以将对立阵营参与者隔开。

伦都都会区警察局出动4000名警力，并动用骑警、警犬、无人机与直升机，应对罗宾森（Tommy Robinson）的「团结王国」（Unite the Kingdom）游行、纪念「灾难日」（Nakba Day）的集会，以及英格兰足总杯决赛相关活动。

灾难日纪念1948年以色列建国期间，巴勒斯坦人被迫流离失所的事件。这场集会在伦敦西区登场，并在比卡迪里广场（Piccadilly）附近的演说作结，且与「挺身对抗种族主义」（Stand Up to Racism）组织发起的反法西斯游行合并进行。 「团结王国」游行自伦敦市中心霍钵（Holborn）出发，最终抵达国会广场（Parliament Square），由罗宾森等人向集结群众发表演说结尾。 来自英格兰东北部、66岁的特纳（Christine Turner）在活动现场接受法新社采访时表示：「移民是最让人担忧的问题。我们是个岛国，拥有明确的国界，当局却没有好好守护。必须采取行动了，这种状况已经拖得太久了。」

参与群众来自四面八方，有些人戴着印有「让英格兰再次伟大」（MEGA）的红色帽子，另一些人则手持木制十字架并高喊「基督是王」。 都会区警察局尚未公布预估的参与人数，但英国媒体播出的空拍画面显示，有数万人涌入「团结王国」集会，现场可见大量英国国旗、英格兰圣乔治旗等各式旗帜。 相较之下，法新社记者在反示威现场估计，参与人数仅约数千人。 在今晚的最新报告中，警方表示员警在这两场抗议活动共逮捕43人，另外在温布利（Wembley）举行的切尔西对曼城英足总杯决赛中，也逮捕22人。