范德赖恩获提名连任欧盟执委会主席 未来将面临重重挑战

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（法新社布鲁塞尔27日电） 欧洲联盟执行委员会主席范德赖恩在任时，处理从COVID-19（2019冠状病毒疾病）到俄乌战争等接踵而来的一连串危机，若获欧洲议会议员支持，她将面临同样动荡的第2任期。

欧盟领导人今天同意让范德赖恩（Ursula von der Leyen）再执掌欧盟执委会（European Commission）5年，等同释出讯息：在地缘政治明显不确定的时期，欧盟以安全为重。

她的首要待办事项是俄罗斯与乌克兰的战争，以及欧盟如何继续支持基辅对抗俄军。西方国家正等着看美国11月总统选举结果，共和党籍前总统川普有可能重新掌权。

范德赖恩在本月初的欧洲议会选举之前，将重点从气候变迁转为将自己定位成鹰派的新欧洲安全观拥护者。她所属的中间偏右「欧洲人民党」（EPP）选后仍是欧洲议会的最大势力。

在这方面，现年65岁的范德赖恩曾担任德国国防部长的经历，以及与有权势的领导人和企业老板建立的关系应该会派上用场。 更具争议的可能是她如何持续执行欧盟「绿色新政」（Green Deal），这是她在第一个任期的主要成就，但受到农民、她自己的政治团体部分人士和选民抨击，在政治上引发愈来愈多不满。

2019年，法国和德国之间达成出乎意料的协议，范德赖恩获任命出任欧盟执委会主席，当时她在德国以外的地方相对没没无闻。

范德赖恩在布鲁塞尔出生并度过少女时代初期，但她在这座欧盟总部城市受到的欢迎可以说相当冷淡。当时她仅以跨越门槛9票的结果，勉强通过欧洲议会表决。

这次的欧洲议会表决可能仍很紧张，欧洲人民党需要盟友来确保范德赖恩拥有多数票支持。

这些支持可能像以前一样来自左派「社会民主党团」（S&D）及中间派「复兴欧洲」党团（Renew Europe）；或者来自极右翼「欧洲保守及改革党团」（ECR），包括范德赖恩一直释放善意的义大利总理梅洛尼（Giorgia Meloni）所属政党。