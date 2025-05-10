荷总理：北约秘书长拟要求2032年军费增至GDP5%

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（法新社海牙9日电） 荷兰总理史霍夫今天说，北大西洋公约组织（NATO）秘书长吕特希望成员国在6月峰会上同意新的目标，也就是到了2032年，国防相关支出占国内生产毛额（GDP）比例将达5%。

美国总统川普先前要求北约盟国将军事支出占GDP比例增至5%，而美国目前也未达到这个水准。

史霍夫（Dick Schoof）说，吕特（Mark Rutte）已致函北约32个成员国，要求未来7年在「硬体军事开支」占GDP比例达3.5%，且「基础设施、网路安全等相关支出」占GDP比例达1.5%。

川普正对欧洲和加拿大施压，要求他们下个月在海牙举行的峰会上提高北约的支出目标。

北约成员国的外交部长预计下周在土耳其安塔利亚（Antalya）的非正式集会上将讨论此事。

吕特今天拒绝证实这些仍在讨论中的数字，仅说北约已在进行「内部讨论」。

北约内部的不具名外交官表示，上周传阅的提案规划，直接军事支出每年增加GDP的0.2%，直到2032年。他们说，相关讨论仍在初期阶段，目前尚无明确迹象显示成员国对这些数字将有共识。

他们还说，至于占GDP1.5%的较广泛国防相关支出，具体包含哪些项目，仍有待确定。

德国新总理梅尔茨（Friedrich Merz）今天在比利时布鲁塞尔访问北约总部时说：「现在争论抽象的GDP百分比没有意义。至关重要的是我们将在未来几年继续加强努力。」

去年在北约32个成员国中，有22国达到目前的目标，即军事支出占GDP的2%。美国去年是3.19%，低于波兰、爱沙尼亚和立陶宛的水准。但从绝对金额来看，美国仍是北约中军事支出最多的国家，去年占北约总国防支出的64%。

为协助欧洲国家增加支出，欧洲联盟（EU）已提议放宽预算规定，并倡议设立1500亿欧元国防基金。