荷莫兹海峡再陷危机 中东战情最新发展一次看

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（法新社巴黎18日电） 中东战争进入第50天，两名美国官员透露，美国总统川普今天上午召开白宫战情室会议，和多位高层官员讨论荷莫兹海峡新危机，以及与伊朗的谈判事务。

以下是法新社汇整的中东战争最新情势。

美以动向

美国Axios新闻网报导，美伊两国情势目前正处于关键时刻，现行停火协议预计于3天后到期，然而双方尚未敲定下一轮会谈日期。一名美国高阶官员表示，如果近期未能取得突破，战事恐于数日内再度爆发。

Axios指出，根据一名知情人士，关于限制伊朗铀浓缩技术及浓缩铀库存，美伊双方原本在缩小分歧方面取得进展，但随后荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）紧张局势再度升温。

此外，川普曾说，在以黎达成停火协议后，美国已禁止以色列进一步轰炸黎巴嫩，并称华府将与黎巴嫩合作「处理」真主党（Hezbollah）。

不过，以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在停火后表示，以色列「尚未完成」对真主党的行动，并矢言将「瓦解」该武装组织。

对于伊朗宣布再度关闭荷莫兹海峡一事，川普直言「他们无法藉此勒索」，并透露与德黑兰的交涉仍在进行中。

以色列军方今天表示，他们已在黎巴嫩南部划定一条「黄线」，类似在加萨走廊分隔以军与武装组织哈玛斯（Hamas）控制区的界线。这是以色列与黎巴嫩17日停火以来，以方首次提到这条分界线。

以军还说，已对试图越界的可疑武装分子发动打击。

伊朗动向

伊朗最高国家安全委员会（Supreme National Security Council）今天表示，德黑兰正审阅来自美方的「新提案」，不过该委员会也警告，伊朗谈判代表不会向华府做出任何妥协。

这份声明进一步强调，伊朗谈判代表团「不会做出丝毫妥协、退让或让步，将全力捍卫伊朗民族的利益」。

伊朗一度宣布重新开放荷莫兹海峡通行，航运追踪数据显示，今天至少有8艘油轮与天然气运输船通过这条关键贸易航道，包括1艘原油油轮、4艘液化石油气运输船、2艘油品及化学品油轮和1艘被归类为「石油产品」运输船。

然而，伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）海军今天在通讯软体Telegram上宣布，在美国对伊朗港口解封前，荷莫兹海峡自今晚起将维持关闭状态，任何接近海峡的违规船只都会成为攻击目标。

IRGC批评，美方持续封锁伊朗港口「违反停火条件」，并称美国总统川普关于荷莫兹海峡的声明「毫无效力」，呼吁各船舶及其船东仅依伊朗发布的最新讯息行事。

一名伊朗高阶官员稍早透露，德黑兰将优先允许支付费用的船只通过荷莫兹海峡，未缴费者将被「延后」通行。

伊朗最高国家安全委员会稍早也表示：「伊朗决定在战争彻底结束前，持续监督与控制荷莫兹海峡的交通状况。」

委员会还提到，如果海峡重新开放，德黑兰将向船只发放通行证，同时要求支付安全、航安与环保服务相关费用。

伊朗烈士和退伍军人事务基金会（Foundation of Martyrs andVeterans Affairs）表示，目前记录到伊朗在这场战争中有3468人丧生。

油价股汇动态

根据路透社与分析师计算，伊朗战争于2月底爆发以来，中东原油与天然气凝析油供应累计减少超过5亿桶，成为史上最大规模能源供应中断事件，相当于全球航空需求中断10周、公路交通停摆11天等，造成约500亿美元的损失。

分析师指出，由于炼油设施及卡达液化天然气设施受影响，整体区域能源基础设施全面恢复恐需数年。

其他国家及组织

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）今天谴责发生在黎巴嫩南部、针对联合国维和人员的攻击事件；这起事件造成1名法国士兵丧生、另有3人受伤。

法国将此次攻击归咎黎巴嫩武装组织真主党，真主党否认与这起攻击事件有关。

真主党领袖卡西姆（Naim Qassem）今天表示，10天停火协议不应是单方面的，并矢言其武装人员将对以色列对黎巴嫩的攻击作出回应。

卡西姆在声明中指出：「由于我们不信任这个敌人，抵抗战士将持续留在前线，随时准备行动，并将对任何违规行为作出相应回应。」

他强调停火不能只是一方的责任，双方必须共同遵守。（编译：刘文瑜）