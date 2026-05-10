荷莫兹海峡情势暂趋平静 中东最新情势发展一览

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（法新社巴黎9日电） 美国与以色列联手攻打伊朗进入第71天，在最近几天的零星冲突后，荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）情势暂趋平静；与此同时，美国仍在等待伊朗对其最新提案的回应。

以下是法新社汇整的中东战争最新情势。

美以动向

美国国务院发言人皮戈特（Tommy Pigott）发布声明说，国务卿卢比欧（Marco Rubio）今天会见卡达总理穆罕默德（Mohammed bin Abdulrahman al-Thani），双方讨论实有必要「继续合作以吓阻威胁，并推动中东区域稳定与安全」。

皮戈特在声明中说：「国务卿对卡达在多项议题上的伙伴关系表达感谢。」

美国总统川普下周将前往中国访问，各方要求尽速结束战争的压力日益升高。

美军战机昨天朝2艘悬挂伊朗旗帜的油轮开火，华府指控这2艘油轮挑战美方对伊朗港口的封锁。

以色列方面，以军表示，在过去24小时内击中逾85个真主党（Hezbollah）基础设施据点，包括在萨克萨基耶（Saksakiyeh）打击「军事目的建筑内的真主党恐怖分子」。

根据华府公布的停火条款，以色列保留对「计画中、迫在眉睫或正在进行的攻击」采取行动的权利。

以色列与黎巴嫩代表下周将在华盛顿举行新一轮直接会谈，真主党籍国会议员费德拉拉（Hassan Fadlallah）要求黎巴嫩政府退出，转而进行间接谈判。

伊朗动向

伊朗媒体报导，伊斯兰革命卫队（IRGC）今天警告，若其油轮遭到攻击，将对美国在当地的据点及敌方船舰发动攻击。

在美军对阿曼湾（Gulf of Oman）2艘伊朗油轮发动攻击后，革命卫队发布声明说，「任何对伊朗油轮及商船的攻击，都将导致对当地美国据点及敌方船舰的猛烈回击」。

伊朗迄今尚未就美方提出的最新和平协议方案作出回应。

半官方的伊朗学生通讯社（ISNA）报导，伊朗外交部长阿拉奇（Abbas Araghchi）表示，「美军最近在波斯湾升高紧张情势，且多次违反停火协议，外界对美方在外交路线上的动机与诚意，疑虑更深。」

伊朗外交部发言人昨天表示，美国所提方案仍在「审议」中。

油价股汇动态

在中东地缘政治局势紧张的背景下，本周全球大宗商品与汇市剧烈波动；国际油价方面，受美伊停火预期升温影响，地缘政治风险溢价快速消退。

其他国家及组织

英国今天表示，正将防空驱逐舰「龙号」（HMS Dragon）部署至中东，为可能的多国联合行动做准备，以便在情况允许时确保荷莫兹海峡航运运作安全。

英国国防部表示，龙号将协助扫雷行动，并在「纯粹防卫性」的计画下保护船只安全。

英国国防部发言人表示，事先部署「龙号」是审慎规划的一环，确保英国能在条件成熟时，在英法共同主导的多国联盟架构下，投入维护海峡安全的任务。

法国与英国正着手提出相关计画，以便在情势稳定后，为荷莫兹海峡安全通行铺路；该计画需与伊朗协调，目前已有十多个国家表达参与意愿。

此外，根据伦敦证券交易所集团 （LSEG）航运资料，卡达一艘液化天然气运输船今天驶往荷莫兹海峡，预计前往巴基斯坦。

消息人士指出，伊朗同意卡达这艘船行驶荷莫兹，藉此向战争调解国卡达及巴基斯坦释出善意以建立信心。

以黎冲突方面，黎巴嫩当局表示，以色列今天对全境发动空袭，在萨克萨基耶至少造成7人死亡。

以色列与真主党正处于为期3周的停火，以色列新发动的攻击是这段期间内极为猛烈的一波。目前的停火协议几乎无法阻止双方交火，冲突地点多在黎巴嫩南部。

真主党今天表示，为回应持续不断的攻击，他们以火箭与无人机攻击以色列军事目标。

欧盟危机管理主管官员拉碧（Hadja Lahbib）今天则呼吁增加对黎南的人道援助管道。

她说：「人道援助已准备就绪，但往往无法送达最需要的人手中。」欧盟预计进一步提供援助。（编译：刘文瑜）