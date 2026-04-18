荷莫兹海峡解封、黎巴嫩停火 中东情势最新发展一次看

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（法新社巴黎17日电） 中东战争进入第49天，美国总统川普今天表示，与伊朗达成和平协议已经「没有任何症结点」，并表示协议「非常接近」，同时德黑兰宣布荷莫兹海峡已对商业航运开放。

以下是法新社汇整的中东战争最新情势。

美以动向

来自华府的正面讯号出现之际，黎巴嫩停火协议开始生效，这让外界期待，美伊协议的两大主要障碍可能已被排除。

川普也警告，在协议正式达成前，美国将持续封锁伊朗港口。

川普在贴文中称这「对全世界来说是伟大且辉煌的一天」，同时感谢调解国巴基斯坦与波斯湾盟友，并警告北大西洋公约组织（NATO）「不要介入」，拒绝北约协助维护荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）安全的提议。

伊朗动向

在黎巴嫩停火开始后，伊朗外交部长阿拉奇（Abbas Araghchi）指出，配合黎巴嫩停火，所有商船在停火期间完全开放通行荷莫兹海峡。

一名伊朗高阶军官向国营媒体表示，军舰仍禁止通行这条重要航道。

川普表示，美国与伊朗达成的任何和平协议将包括双方以挖掘机从伊朗核设施移除铀，之后转移至美国境内；伊朗外交部稍早则说，伊朗浓缩铀库存不会转移到任何地方。

伊朗否认将把高浓缩铀库存运往国外或无限期停止铀浓缩活动的说法，并警告这类公开发言可能让持续中的外交谈判变得复杂。

伊朗国会议长卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）今天表示，如果美国持续封锁伊朗港口，伊朗将再次关闭具战略意义的荷莫兹海峡，并批评川普近期言论「不实」。

卡利巴夫在社群平台X写道：「若持续封锁伊朗港口，荷莫兹海峡将不会保持开放。」他补充说，船只能否通过这条水道，将取决于伊朗的授权。

卡利巴夫说，川普在一小时内「提出7项说法，全是谎言，他们没有靠这些谎言赢得战争，在谈判中也不会因此取得任何成果」。

油价股汇动态

伊朗表示在与美国停火期间，荷莫兹海峡将「完全开放」，油价闻讯暴跌超过10%，欧洲与美国股市今天收盘劲扬，那斯达克指数和标准普尔500指数再写历史新高纪录。

伊朗宣布重新开放荷莫兹海峡，让市场对美伊战争结束的预期升高，导致原油和欧洲天然气价格今天暴跌。

纽约市场西德州中级原油的5月期货价格下跌11.5%，收在每桶83.85美元。

伦敦市场北海布伦特原油的6月期货价格下跌9.1%，收在每桶90.38美元。

欧洲基准天然气价格盘中大跌10%，终场收每兆瓦时（MWh）约39欧元。

其他国家及组织

黎巴嫩总统奥恩（Joseph Aoun）今天指出，在以色列与黎巴嫩武装组织真主党（Hezbollah）为期10天的停火生效后，黎巴嫩正迈向以「永久性协议」为核心的「新阶段」。

奥恩在停火后首次对全国发表谈话时指出：「现在，我们全都站在一个新阶段的门前…这是一个从致力于停火，转向推动永久性协议的阶段，这些协议将保障我们人民的权利、国土完整，以及国家主权。」

奥恩表示：「今天，我们为自己谈判…我们不再是任何人棋局中的棋子，也不再是任何人战争的场地，未来也绝不会再是。」

黎巴嫩卫生部表示，自3月2日以色列对黎巴嫩发动攻击以来，已造成近2300人丧命。

卫生部在声明中称，初步统计显示至少有2294人死亡，其中包括274名女性、177名孩童以及100名医护和救援人员。

英国首相施凯尔（Keir Starmer）在与法国总统马克宏（Emmanuel Macron）共同主持会议后表示，英、法两国将在「条件允许时尽快」领导一项多国任务，以确保荷莫兹海峡的航行自由。

澳洲总理艾班尼斯（Anthony Albanese）说，乐见伊朗同意停止封锁荷莫兹海峡，但强调局势仍相当「脆弱」。

他补充说：「我们希望当前情势能维持下去，但其影响将长期存在。」（编译：刘文瑜）