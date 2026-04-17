荷莫兹海峡遭封锁 G7：准备好因应经济冲击

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（法新社华盛顿16日电） 法国财政部长勒斯鸠（Roland Lescure）今天表示，荷莫兹海峡必须重新开放，「但不能不计代价」。他强调七大工业国集团（G7）领袖已做好准备，因应战争带来的经济冲击。

国际货币基金（IMF）和世界银行（World Bank）在华府举行春季会议，各国财长和央行总裁在场边讨论如何因应中东战争带来的冲击；此外，也讨论对乌克兰的支援，以及重要矿产的合作。

美国与以色列在2月28日对伊朗发动攻击后，德黑兰随即近全面封锁荷莫兹海峡以示报复，能源价格从此飙升。

勒斯鸠说，G7各国对这场战争的整体感受，认为情况「严峻」。对于荷莫兹海峡遭到封锁，他表示：「我们需要让海峡开放，但不能不计代价。」

法国是今年的G7轮值主席国。勒斯鸠今天表示：「我们必须在接下来几周，把握风险平衡的动向。」

他又说：「我们将在一个月后于巴黎再次见面，密切掌握情势，评估影响。」

勒斯鸠强调：「如果需要采取行动，就像几周前释出战略储油一样，我们会这么做。」

他补充说：「我不想为了通过荷莫兹海峡，再多花一块钱。」

他说：「和谈持续在进行，对此我们表示肯定，也盼和谈有成果。」（编译：纪锦玲）