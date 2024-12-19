菲副总统疑涉贪与扬言行刺总统 民众递出第3个弹劾状

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（法新社马尼拉19日电） 菲律宾天主教神职人员今天向众议院递状弹劾副总统萨拉．杜特蒂，这是她日前扬言暗杀总统小马可仕（Ferdinand Marcos Jr.）导致双方关系严重恶化以来，民众向众院递出的第3个弹劾状。

7名马尼拉天主教神职人员今天向众议院提出萨拉．杜特蒂（Sara Duterte）的弹劾状。在此之前，已有2个民间团体对国会递状弹劾这位副总统。

弹劾状指控说，萨拉．杜特蒂担任副总统和教育部长期间有数以百万计美元「异常支出」，并指控她密谋暗杀小马可仕。萨拉．杜特蒂去年6月已辞去教育部长一职。

弹劾状指出，「弹劾是制止政府最高层级涉贪的必要和最终防线。她（萨拉．杜特蒂）不能再担任副总统，连1分钟都不行」。

外界原本认为，46岁的萨拉．杜特蒂可能接替父亲、前总统杜特蒂（Rodrigo Duterte）出战2022年总统大选，但她表态不参选，并与小马可仕结盟竞选总统和副总统。

菲律宾期中选举预计明年登场，在此之前，萨拉．杜特蒂与小马可仕的联盟已正式决裂。她上月在一场充满咒骂的记者会中表示，她已下令，如果她被刺杀，就会有刺客追杀小马可仕。

萨拉．杜特蒂后来否认她曾做出死亡威胁，并称她是对小马可仕政府的失败感到「惊愕」。

根据菲国宪法，众议院司法委员会将检视弹劾状的格式与内容，交由众议院全席表决，若超过1/3议员赞成弹劾，即可送到参议院。若参议院超过2/3议员同意弹劾，萨拉将被拔除副总统职位，且终身不得担任公职。她是否被弹劾仍在未定之天。