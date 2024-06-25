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菲律宾国会议员查杜特蒂被捕入狱 法院平反撤销所有诉讼

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（法新社马尼拉24日电） 菲律宾法院今天撤销针对人权斗士德利马的最后一件刑事指控，结束她长达数年面临的法律战。德利马曾痛批并调查前总统杜特蒂及他的扫毒战，据信为此遭报复吃上官司。

法新社报导，德利马（Leila de Lima）曾担任菲律宾的参议员和司法部长，她曾耗费10年时间调查杜特蒂（Rodrigo Duterte）涉嫌策划「行刑队」（death squad）执行杀戮一事，她于2017年被捕，之后入狱逾6年。

德利马今天步出马尼拉南区法院时，情绪激动地告诉记者：「如今我完全自由而且获得平反，彻底解脱。尽管痛苦不堪又全然不公义，我总算度过也撑过来了。」

德利马是在去年11月交保，她面临的另外两起毒品官司先前已被撤销，她的律师塔卡登（Filibon Tacardon）表示，最后一件官司因罪证不足而撤销。 现年64岁的德利马矢言，杜特蒂将难逃法律制裁，将为扫毒战杀戮和她的冤狱付出代价。她还说，「前总统杜特蒂你听好，现在该由你对人民犯下的罪过负起责任了」，她将协助法院继续调查。

德利马被捕前曾投入10年时间，调查杜特蒂在纳卯（Davao）市长任内，以及担任总统之初发动的扫毒战。

扫毒是杜特蒂2016至2022年担任总统期间的施政重点，数以千计的毒品交易嫌犯在扫荡行动中，被警方和身分不明的枪手击毙。

批评人士形容，这是国家支持的法外处决。国际刑事法院（ICC）正就此展开调查。

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