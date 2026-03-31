菲律宾将对南海逾百岛礁重新命名

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（法新社马尼拉31日电） 菲律宾今天表示，为对南海争议海域强化「主权」，将对逾100个岛礁地物重新命名，其中包括中国宣称拥有主权的区域。

根据菲律宾总统小马可仕（Ferdinand Marcos Jr.）签署的行政命令，将予以更名的地物位在菲律宾与中国船只一再发生对峙的南沙群岛。

尽管国际仲裁认定「毫无法律依据」，中国仍宣称拥有几乎整个南海的主权。

菲律宾前总统艾奎诺三世（Benigno Aquino Ⅲ）政府于2012年将南海最靠近菲律宾海岸的海域重新命名为「西菲律宾海」（West Philippine Sea），是马尼拉最受瞩目的更名作法。

总统府今天在声明中指出：「超过100个自由群岛（Kalayaan Island Group）的地物将采用菲律宾名称…这将强化巴拉旺省（Palawan）和西菲律宾海的行政和治理，以及主权。」

该行政命令指示所有政府机关和学校开始使用尚未公布的新名称，同时要求国家地图绘制机关发布更新地图和图表。

菲律宾、中国，以及汶莱、马来西亚、台湾和越南等国分别主张拥有南海的全部或部分主权，尤其针对据信蕴藏丰富石油和天然气资源的南沙群岛。

中国驻马尼拉大使馆没有立即回应置评请求。