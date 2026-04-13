菲律宾指控中国 争议水域投放氰化物

afp_tickers

2 分钟

（法新社马尼拉13日电） 菲律宾今天指控中国渔民在南海的南沙群岛水域投放氰化物，危及菲国官兵和海洋生态。当地为南海主权争议热点，近来菲中两国船只屡次在此爆发冲突。

菲律宾国家安全委员会（NSC）指出，这项投毒行为自去年开始，主要发生在南沙群岛（Spratly Islands）仁爱暗沙（Second Thomas Shoal）周边，当地邻近重要航运路线，且据称蕴藏丰富矿产资源。

菲律宾国家安全委员会高层瓦伦西亚（Cornelio Valencia）在记者会上表示，在仁爱暗沙投放氰化物为「蓄意破坏行为，意在造成当地鱼群死亡，剥夺菲国海军人员重要的粮食来源」。

瓦伦西亚补充道，这些行为也直接威胁菲律宾海军官兵，因为他们可能会接触到受污染水、食用被投毒的鱼类，同时毒物也会破坏珊瑚生态。

菲律宾海军发言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）指出，菲军去年2月、7月和10月在来自中国渔船的舢板上查获10瓶氰化物。

崔尼代说，士兵上月目击另一组中国舢板船员在仁爱暗沙附近水域投毒，该水域随后验出含有氰化物。

瓦伦西亚和崔尼代均指控，这些渔民的母船是为中国海军工作。

根据瓦伦西亚，国家安全委员会预计下周向菲律宾外交部递交报告，作为菲方可能提出外交抗议的依据。

中国外交部则将这些最新指控斥为「闹剧」。