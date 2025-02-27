葛里尔获确认 将出任美国贸易代表

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（法新社华盛顿26日电） 美国联邦参议院今天确认由律师葛里尔（Jamieson Greer）出任贸易代表，在总统川普扬言不分敌我课徵关税之际，这位关税政策方面的关键人物，充实了川普的最高经济团队。

川普最近几周喊出一系列关税威胁，包括纠正贸易失衡、提振美国工业以及施压各国就非法移民和芬太尼走私等问题采取更强有力的行动。

身为美国贸易代表，葛里尔将是落实川普贸易策略的关键。

参院以56票赞成、43票反对的投票结果，确认由葛里尔担任美国贸易代表。

川普政府指出，关税可成为增加政府收入、把更多制造业引进美国以及解决其他国家贸易行为的手段。

葛里尔曾是空军律师，后来改打贸易诉讼官司。他曾在川普第一任期担任贸易鹰派莱特海泽（Robert Lighthizer）的幕僚。

在川普的第一个任期内，葛里尔曾协助促成美国、墨西哥和加拿大之间的贸易协议。

在川普2017年至2021年首度入主白宫期间，美国对价值数以十亿美元计的进口商品徵收关税，特别是针对中国，也包括美国盟友。

尤其是，在全球最大的两个经济体关税战不断升级之际，华盛顿对价值约3000亿美元的中国商品徵收关税。

莱特希泽当时在贸易谈判中试图迫使北京改变经济政策，被视为莱特海泽得意门生的葛里尔，往后将在关税政策和贸易协定的谈判中扮演关键角色。