蒲亭打乌克兰之外还有野心？波兰总统：俄罗斯恐入侵其他国家

（法新社赫尔辛基9日电） 波兰总统纳夫罗茨基（Karol Nawrocki）今天警告，俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）在决定发动与乌克兰的冲突后，已准备好入侵其他国家。

纳夫罗茨基在赫尔辛基与芬兰总统史塔布（Alexander Stubb）共同举行的记者会上表示：「我们不相信蒲亭怀有善意。」

波兰及芬兰都与俄罗斯接壤，两国皆为北大西洋公约组织（NATO）成员，2022年莫斯科全面入侵乌克兰后，两国同感焦虑不安。

波兰新科总统纳夫罗茨基说，在等待长久且持久的和平过程当中，「我们认为蒲亭也已做好入侵其他国家的准备」。

他说：「这正是我们持续壮大武装部队、强化合作与盟邦关系的原因。」

纳夫罗茨基表示，区域整体「安全架构」已改变，美国总统川普是唯一能够迫使蒲亭展开谈判的自由世界领袖。

上周川普在白宫迎接纳夫罗茨基，并提议将派遣更多部队前往波兰。

欧洲国家正积极推动结束乌克兰战争之际，史塔布近来也与川普保持定期联系。

史塔布说：「我们试图解释，蒲亭不能被信任，他依然在玩他一贯的拖延战术。」

德国总理梅尔茨（Friedrich Merz）也曾表达相同警告。梅尔茨昨天表示，蒲亭的「帝国主义计画不会止于征服乌克兰，反而这只是开始而已。」

