蒲亭接见安倍晋三遗孀

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（法新社东京30日电） 俄罗斯克里姆林宫说，俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）昨天接见日本前首相安倍晋三遗孀安倍昭惠。5个月前时任美国总统当选人川普也曾在佛罗里达州海湖俱乐部接待她。

现年62岁的安倍昭惠并非以官方身分访问俄罗斯，而日本政府今天表示，当局并未就此行与安倍昭惠联系。日本与俄罗斯关系冷淡。

根据克里姆林宫昨天刊登的英文声明，蒲亭表示，缔结「我们两国之间的和平条约」是安倍晋三的「梦想」。

蒲亭表示：「今非昔比，我们今天不会谈论这个方面。」他向安倍昭惠送上鲜花，据报还让她搭乘他的总统座车前往莫斯科大剧院（Bolshoi Theatre）欣赏芭蕾舞。

尽管蒲亭在2016年访问安倍晋三故乡山口县，但日俄关系从未升温，且自俄罗斯2022年入侵乌克兰以来急剧恶化。

安倍昭惠表示，她的丈夫与蒲亭见过不下27次。安倍昭惠去年9月也曾与印度总理莫迪（Narendra Modi）会面。

克里姆林宫引述安倍昭惠的话说：「我想补充一点，即使在乌克兰相关局势开始具挑战性后，我的丈夫也一直希望与您见面。遗憾的是，情势使得后续的会面无法实现，他的生命戛然而止。」

安倍晋三2022年7月8日在街头助选演说时遭枪击丧生。他在美国总统川普首次执政时，也与对方关系密切，曾赠送他金色高尔夫球杆，但川普2023年承认一度忘记这根球杆放在何处。