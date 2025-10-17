被控不当处理机密资讯 美前国安顾问波顿不认罪

（法新社华盛顿17日电） 美国媒体报导，因「不当处理机密资讯」罪名被起诉的前国家安全顾问波顿今天在庭讯时表示不认罪。波顿曾在美国总统川普（Donald Trump）第一个任期担任国家安全顾问17个月，后来转为川普的公开批评者。

美国有线电视新闻网（CNN）报导，波顿（John Bolton）面临18项刑事指控，包括传递及持有最高国防机密资讯，他今天在马里兰州（Maryland）格林贝（Greenbelt）法庭庭讯上提出无罪答辩。

报导中说，波顿庭后无保请回，下一次庭讯日期定于11月21日。

波顿于16日遭起诉，起诉书指控波顿透过电子邮件将机密文件分享给两名「未经授权人士」，虽未指名，但外界相信这两人是他的妻子与女儿。

美国司法部表示，这些文件「揭露了有关未来攻击、外国对手以及外交政策关系的情报」。

每一项罪名最高可判处10年监禁。

波顿在声明中否认指控，表示自己「已成为司法部政治化运作下的最新受害者」。

波顿如今成为近几周内第3位被起诉的川普批评者，此前已被起诉的包括联邦调查局（FBI）前局长柯米（James Comey）及纽约州检察长詹乐霞（Letitia James）。